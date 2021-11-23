桃園風大路樹倒塌壓傷機車騎士 一看發現樹根疑遭蟲蛀

39歲的劉姓機車騎士昨中午12時30分許，行經桃園中壢區高鐵站前西路與青溪路一段路口，在機車等待區停等紅燈時遭一旁路樹倒塌壓傷，造成劉姓騎士手部輕微擦傷及機車車殼輕微損傷，據了解警方獲報到場處理，發現該倒塌路樹根部有大量螞蟻，疑似遭蟲蛀，後續賠償責任由養工處與當事人自行協調。

昨天一整天都天雨路滑，劉姓騎士要去接女兒下課時，行經高鐵站前西路與青溪路一段路口，停等紅燈時，一旁路樹突然往馬路方向倒塌，壓到劉姓騎士，而後方汽車駕駛發現後，立刻下車協助並通報警方。

警方到場後，發現該倒塌路樹根部有大量螞蟻疑似遭蟲蛀，聯絡桃園市養護工程處前往查看，養工處立即調派吊車協助排除，而劉姓騎士經送醫後只有輕微擦傷及機車車殼輕微損傷，並無大礙。

他在臉書寫下，「原本停等紅綠燈習慣靠右的我，今天幸運的躲過一劫，若有經過此路，請大家要小心因為這邊的樹根裡面長滿了白蟻」，並感謝員警及後方汽車駕駛冒雨協助。