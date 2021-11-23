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桃園風大路樹倒塌壓傷機車騎士 一看發現樹根疑遭蟲蛀
39歲的劉姓機車騎士昨中午12時30分許，行經桃園中壢區高鐵站前西路與青溪路一段路口，在機車等待區停等紅燈時遭一旁路樹倒塌壓傷，造成劉姓騎士手部輕微擦傷及機車車殼輕微損傷，據了解警方獲報到場處理，發現該倒塌路樹根部有大量螞蟻，疑似遭蟲蛀，後續賠償責任由養工處與當事人自行協調。
昨天一整天都天雨路滑，劉姓騎士要去接女兒下課時，行經高鐵站前西路與青溪路一段路口，停等紅燈時，一旁路樹突然往馬路方向倒塌，壓到劉姓騎士，而後方汽車駕駛發現後，立刻下車協助並通報警方。
警方到場後，發現該倒塌路樹根部有大量螞蟻疑似遭蟲蛀，聯絡桃園市養護工程處前往查看，養工處立即調派吊車協助排除，而劉姓騎士經送醫後只有輕微擦傷及機車車殼輕微損傷，並無大礙。
他在臉書寫下，「原本停等紅綠燈習慣靠右的我，今天幸運的躲過一劫，若有經過此路，請大家要小心因為這邊的樹根裡面長滿了白蟻」，並感謝員警及後方汽車駕駛冒雨協助。
養工處副總工程司姜志男表示，昨日路樹倒塌造成劉姓騎士手部受傷事件，已派人慰問陳情人，也說明處理理賠細節，廠商也會跟著保險公司申請出險；另外，針對倒塌路樹，經查本身就已有腐朽現象加上風大造成倒塌，已針對整路段樹木逐一檢視，避免再有類似情形發生。
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