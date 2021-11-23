影／館長捐贈健身器材 新北警「五星體訓中心」今開幕

成吉思汗健身房負責人「館長」陳之漢，感謝新北市警察對新北市治安工作的付出，捐贈一批健身器材給新北市警方，在新北市警局訓練中心成立全國第一座「體訓中心」，每位員警只要拿著警察服務證，就能進到這間五星級的健身房來運動，讓員警們都雀躍不已。

新北市長侯友宜今天由市警局長黃宗仁陪同出席捐贈儀式，館長陳之漢也帶領健身團隊到場，親自把這批五星級的健身器材交給警局，侯友宜表示，感謝最支持新北市的「館長」陳之漢，平常熱心公益，防疫期間更捐贈大量防疫物資給警方，侯友宜也說，「館長」感謝新北市警察為治安不眠不休的付出，去年就承諾要捐健身器材給警察，並協助員警訓練，如今他更貢獻自身的專業健身領域，協助警察弟兄鍛鍊體魄、保持身體健康，為了感謝他對警察的支持和關心，今天也邀請「館長」親自來到現場幫警察弟兄加油打氣。

市警局長黃宗仁說，未來「體訓中心」將結合警察的常年訓練，將肌力體能訓練納入常訓項目，另外新北員警下班後，拿著警察服務證，就能直接到警察局的「體訓中心」運動，能省下花錢健身的經費。

侯友宜表示，新北市警察維護治安的努力，有目共睹，日前中和警分局員警攔查酒駕，男警被騎士拖行百米仍不鬆手，蘆洲一名男警查緝贓車追捕犯人遭衝撞，擔心車輛失控波及無辜民眾，他緊抓對方方向盤，讓贓車撞路旁停下來，但卻讓自己傷痕累累，這都是新北市的警察弟兄們用生命來保護市民，令人感動，也謝謝他們無私的付出，他們平常站在街頭第一線值勤，流血流汗，這次館長捐贈這麼實用的健身器材，讓警察弟兄能利用平常的常訓結合健身，不但能加強體能，更能在值勤上有很大的幫助。