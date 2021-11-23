轄區重要路多防車禍 清水三田警獲贈爆閃警示燈40組

台中市清水警分局三田派出所位於省道台一線上，轄區內有台一線、國道四號清水端及往返台中港的臨港路等交通要道，交通流量大，為防制交通事故發生丶減少傷亡，三田警友站昨捐贈三田派出所40組太陽能型LED爆閃警示燈，將陸續裝在台一線與臨港路七段等18處易肇事路口。

清水警分局三田所轄區，道路寛敞、筆直及四通八達，鄰近港區又有大型車輛往來頻繁，清水警分局三田派出所長黃瑞凱為降低交通事故發生提醒駕駛人注意，提升用路人安全，在轄區以在地民眾、外地車輛往來必經的道路及路幅較小夜晚視線不佳且車輛時常行駛路段，裝設以太陽能光電板供電的LED紅藍爆閃警示燈，入夜後即自動點亮閃燈，使駕駛人能在遠處察覺，放慢行車速度並注意路口狀況，降低交通事故發生。

三田所長黃瑞凱協請三田警友站長黃根松添購爆閃燈所需經費時，站長向警友站說明協調後，同意捐贈清水分局紅藍爆閃式警示燈40組，強化轄區易肇事路口預防交通事故，共同維護轄區交通安全，確保人民生命。