轄區重要路多防車禍 清水三田警獲贈爆閃警示燈40組

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水警分局三田派出所位於省道台一線上，轄區內有台一線、國道四號清水端及往返台中港的臨港路等交通要道，交通流量大，為防制交通事故發生丶減少傷亡，三田警友站昨捐贈三田派出所40組太陽能型LED爆閃警示燈，將陸續裝在台一線與臨港路七段等18處易肇事路口。

清水警分局三田所轄區，道路寛敞、筆直及四通八達，鄰近港區又有大型車輛往來頻繁，清水警分局三田派出所長黃瑞凱為降低交通事故發生提醒駕駛人注意，提升用路人安全，在轄區以在地民眾、外地車輛往來必經的道路及路幅較小夜晚視線不佳且車輛時常行駛路段，裝設以太陽能光電板供電的LED紅藍爆閃警示燈，入夜後即自動點亮閃燈，使駕駛人能在遠處察覺，放慢行車速度並注意路口狀況，降低交通事故發生。

三田所長黃瑞凱協請三田警友站長黃根松添購爆閃燈所需經費時，站長向警友站說明協調後，同意捐贈清水分局紅藍爆閃式警示燈40組，強化轄區易肇事路口預防交通事故，共同維護轄區交通安全，確保人民生命。

三田所長黃瑞凱表示，該派出所轄內是台中海線交通重要樞紐，道路寬廣筆直且工廠林立，往來車輛頻繁，為防制交通事故發生，平時編排勤務除加強舉發交通違規外，也宣導駕駛人應遵守各項交通規則以維護用路人安全，他感謝三田警友站長黃根松大力支持，三田警友站捐贈多組太陽能型LED爆閃警示燈，將設置在轄內各易肇事路口，預防交通事故發生，也提醒清水鄉親及路過駕駛行駛道路時，注意各路口安全。

台中市清水警分局三田派出所昨獲贈爆閃警示燈40組，陸續裝在轄區偏僻道路及易肇事路口，提醒駕駛用路安全。圖／警方提供
台中市清水警分局三田派出所昨獲贈爆閃警示燈40組，陸續裝在轄區偏僻道路及易肇事路口，提醒駕駛用路安全。圖／警方提供
台中市清水警分局三田派出所昨獲贈爆閃警示燈40組，陸續裝在轄區偏僻道路及易肇事路口，提醒駕駛用路安全。圖／警方提供
台中市清水警分局三田派出所昨獲贈爆閃警示燈40組，陸續裝在轄區偏僻道路及易肇事路口，提醒駕駛用路安全。圖／警方提供

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