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影／鑽車縫撞倒路旁車 大媽遭求償反嗆：你車太爛
一名網友在臉書《爆料公社》發文，表示自己的電動機車停在路邊機車停車格內，卻因為有人鑽車縫不慎撞倒自己的機車，導致機車部分零件毀損，只好報警調閱監視器，沒想到致電與對方和解時竟然被嗆聲，「是你車太爛！」，讓該名網友相當傻眼。
原PO日前將自己的愛車停放在路邊停車格，回來時卻發現愛車倒在別人車上，經警方調閱監視器後發現，是一名媽媽騎車經過時，因為鑽車縫不慎撞上原PO的車而倒車，警方也提供肇事者的電話給原PO，因此原PO便主動向對方聯繫，希望對方可以給予一個誠摯的道歉，不料肇事媽媽完全不認帳。
對於原PO的提問，肇事媽媽一概否認，更直言「年輕人平常騎車都騎那麼快，誰知道是不是你自己平常雷殘還是有倒過車」，原PO只好解釋，因為鑽車縫導致倒車，車上才會多了那麼多毀損刮傷，對此肇事媽媽竟說「如果真的是這樣我只能說電動車也太爛了」，讓原PO覺得自己實在倒霉。
文章公開後，網友紛紛留言，「哭哭真的很倒霉」、「先撞到人還說人家車爛？」、「不負責任真的很糟」；但也有網友認為「怕被撞就去停停車場」、「停路邊停車哪有不挨刮？」、「正常啦！停路邊就是要有被撞的心理準備。」
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