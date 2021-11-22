女騎士暗夜雨天騎車自撞停在路旁轎車 送醫不治

基隆市高姓婦人今晚騎機車行經南榮路時，撞擊停放路旁停車格的轎車左側車尾，人車倒地，身受重傷，送醫不治。警方封鎖現場採證，並將調閱道路監視器等事證，釐清事故原因。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今晚8點45分接獲報案，南榮路485號附近路段發生車禍，1名女性騎士倒在車道上。消防人員到場，發現婦人已無呼吸心跳，將她送醫急救。

據了解，年約60歲的高姓婦人今晚騎重機車沿南榮路行駛，疑天色昏暗及下雨路面濕滑，機車失控並自撞路旁轎車。由於衝撞力道大，高婦倒地不起，安全帽、手機及腰包散落一地。