聽新聞
test
0:00 / 0:00
女騎士暗夜雨天騎車自撞停在路旁轎車 送醫不治
基隆市高姓婦人今晚騎機車行經南榮路時，撞擊停放路旁停車格的轎車左側車尾，人車倒地，身受重傷，送醫不治。警方封鎖現場採證，並將調閱道路監視器等事證，釐清事故原因。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今晚8點45分接獲報案，南榮路485號附近路段發生車禍，1名女性騎士倒在車道上。消防人員到場，發現婦人已無呼吸心跳，將她送醫急救。
據了解，年約60歲的高姓婦人今晚騎重機車沿南榮路行駛，疑天色昏暗及下雨路面濕滑，機車失控並自撞路旁轎車。由於衝撞力道大，高婦倒地不起，安全帽、手機及腰包散落一地。
高婦的家人接到警方通知趕到醫院，請院方設法救治。醫師急救無效，今晚9點30分宣告死亡。車禍發生後，員警到場繪圖、照相，並調閱周邊監視器了解事故發生過程，另對高婦抽血檢，調查事故原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言