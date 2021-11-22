彰化廢輪胎大火濃煙竄天際 若人為疏失可罰500萬

彰化縣彰濱工業區一塊堆有廢輪胎的空地今天起火，濃濃黑煙直竄天際，彰化縣環保局已派員前往監測空氣品質，後續將依消防局火場鑑定釐清是否有人為疏失，最高可罰500萬元。

線西鄉線工路一處堆置廢輪胎的空地下午發生火警，強風助長使火勢擴散很快，濃濃黑煙直竄天際，數公里外都可看見，彰化縣消防局出動30輛各式消防車、消防員62人前往搶救，人車下午3時18分到場、3時47分火勢控制，無人員傷亡，持續搶救中。

彰化縣環境保護局發布新聞稿表示，線工路2號後方空地今天下午3時4分發生火災，環保局依消防局通報，立即派員趕赴現場，目前火勢搶救中，後續將依據消防局火場鑑定報告，釐清是否有人為疏失，可依空氣污染防制法第32條，處新台幣10萬元至500萬元罰鍰。

據了解，現場為空地堆置輪胎等廢棄物，今天疑有人燒雜草而引發火勢，是否違法堆置待相關單位清查；火警地點靠近海邊，加上風向往海吹，中央社記者詢問位在鬧區的彰化縣警察局和美分局線西分駐所、鹿港分局草港派出所，值班員警都表示未聞到燃燒惡臭味。

環保局指出，現場風向為北北東風，受影響範圍主要為線西鄉區域，已通報鄰近工廠發生火災事件注意安全，並已派空品監測車前往下風處執行空品監測，提醒受影響區域內民眾及工廠緊閉門窗，避免外出並加強個人防護，若外出應戴口罩，以維護個人健康。