台北港3月船難貨櫃輪撞領港船2死 4人遭訴船長已離境

台北商港去年３月發生船難，香港籍「騏龍號」貨櫃輪準備進港，由領港船「永華6號」搭載引水人登上貨櫃輪引導航行，不料騏龍號撞擊領港船，造成領港船船上59歲楊姓船長、28歲李姓船員死亡。士林地檢署偵結，依照過失致死罪嫌，起訴騏龍號船長、三副、水手及領港船引水人等4人，全案大陸籍船長已離境。

2020年３月9日下午騏龍號從台中港離開，目的地是台北港，當晚7點２8分抵達台北港口外防波堤，大副黃江波（不起訴）通報台北港信號台完成報到，引水人陳雲龍搭成領港船抵達防波堤，當晚8點從左舷登輪，領港船則楊姓船長、李姓船員駛離。

起訴指出，引水人陳雲龍登輪後，騏龍輪船長黃貞銀、三副江周林、水手林錦浩，涉嫌未察覺永華6號領港船由騏龍輪左側往騏龍輪船頭方向行進，船長命令水手偏左方向行進、三副在當晚8點２2分微加速，航速8.7節微加速到9.2節，引水人也沒有對船長等人船舶操作行為予以修正，而領航船也未遵守緩輪慢行，欲貿然超越騏龍輪，導致二船在8點24分27秒發生碰撞，永華6號右舷被撞破一個大洞，當場翻覆，楊船長、李船員落水身溺水死亡。

台北港船舶交通服務系統之「二船碰撞前後自動識別系統位置軌跡圖」顯示，二船碰撞前，騏龍輪往左向行進接近永華6號，而永華6號往騏龍輪船頭方向行進，導致二船碰撞。

檢方依照國家運輸安全調查委員會所分析的航行記錄器，佐證船長對水手下達指令，引水人在碰撞前話語等，認定4人涉販過失致死等罪嫌，依法起訴。全案黃貞銀離境，江周林、林錦浩交保境管。