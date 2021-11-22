影／高雄4樓高鳳凰木染絕症「病倒」 大晴天突倒砸樓毀6車

高雄市苓雅區大順三路282巷正道公園一棵鳳凰木，今天下午2時許無預警倒塌，樹幹不慎波及到一旁民宅及停放的6輛機車，所幸當時正巧無人經過，未造成人員受傷，高雄市政府養工處人員到場後判斷，應是染上俗稱「樹癌」的褐根病才導致倒塌，將請專家針對公園樹木健檢，避免疫情擴大。

倒塌樹木約4層樓高，倒塌前附近巷道仍有人車經過，由於下午2時許高雄還是大晴天，也無激烈陣風，鳳凰木卻無預警倒塌，砸毀公寓一樓鐵皮屋頂及機車，突如其來巨響嚇壞不少人。

警方獲報後在現場拉起封鎖線並管制交通，養工處人員到場後初步判斷傾倒鳳凰木疑似罹患褐根病，導致無預警倒伏，已將此棵鳳凰木移除燒毀。

工務局補充說明，正道公園已經開闢20餘年，雖配合鐵路地下化，近年進行改造，但樹木多予以保留，因此園內樹木均已非常高大且有濃密樹蔭，除有鳳凰木，另有雨豆樹、大葉桃花心木。