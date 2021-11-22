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高雄4樓高鳳凰木染絕症「病倒」 大晴天突倒塌壓毀6車

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影／高雄4樓高鳳凰木染絕症「病倒」 大晴天突倒砸樓毀6車

聯合報 / 記者張議晨徐如宜／高雄即時報導

高雄市苓雅區大順三路282巷正道公園一棵鳳凰木，今天下午2時許無預警倒塌，樹幹不慎波及到一旁民宅及停放的6輛機車，所幸當時正巧無人經過，未造成人員受傷，高雄市政府養工處人員到場後判斷，應是染上俗稱「樹癌」的褐根病才導致倒塌，將請專家針對公園樹木健檢，避免疫情擴大。

倒塌樹木約4層樓高，倒塌前附近巷道仍有人車經過，由於下午2時許高雄還是大晴天，也無激烈陣風，鳳凰木卻無預警倒塌，砸毀公寓一樓鐵皮屋頂及機車，突如其來巨響嚇壞不少人。

警方獲報後在現場拉起封鎖線並管制交通，養工處人員到場後初步判斷傾倒鳳凰木疑似罹患褐根病，導致無預警倒伏，已將此棵鳳凰木移除燒毀。

工務局補充說明，正道公園已經開闢20餘年，雖配合鐵路地下化，近年進行改造，但樹木多予以保留，因此園內樹木均已非常高大且有濃密樹蔭，除有鳳凰木，另有雨豆樹、大葉桃花心木。

工務局說，此次傾倒的鳳凰木，容易遭受褐根病感染，後續將請專家學者到公園內進行樹木健康檢查，如果已經得病者，將會依照農委會規定移除燒毀，對於健康的樹木，也將加強維護管理，至於損失部分，會與屋主、車主討論賠償事宜。

高雄市正道公園一棵鳳凰木，疑似染上褐根病導致無預警倒塌，造成6輛機車受損。圖／讀者提供
高雄市正道公園一棵鳳凰木，疑似染上褐根病導致無預警倒塌，造成6輛機車受損。圖／讀者提供
高雄市正道公園一棵鳳凰木，疑似染上褐根病導致無預警倒塌，造成6輛機車受損。圖／讀者提供
高雄市正道公園一棵鳳凰木，疑似染上褐根病導致無預警倒塌，造成6輛機車受損。圖／讀者提供
高雄市正道公園一棵鳳凰木，疑似染上褐根病導致無預警倒塌，造成6輛機車受損，高雄市政府養工處獲報後，派員完成清除。圖／讀者提供
高雄市正道公園一棵鳳凰木，疑似染上褐根病導致無預警倒塌，造成6輛機車受損，高雄市政府養工處獲報後，派員完成清除。圖／讀者提供

高雄市 鐵路地下化 健康檢查

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