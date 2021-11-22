影／高雄4樓高鳳凰木染絕症「病倒」 大晴天突倒砸樓毀6車
高雄市苓雅區大順三路282巷正道公園一棵鳳凰木，今天下午2時許無預警倒塌，樹幹不慎波及到一旁民宅及停放的6輛機車，所幸當時正巧無人經過，未造成人員受傷，高雄市政府養工處人員到場後判斷，應是染上俗稱「樹癌」的褐根病才導致倒塌，將請專家針對公園樹木健檢，避免疫情擴大。
倒塌樹木約4層樓高，倒塌前附近巷道仍有人車經過，由於下午2時許高雄還是大晴天，也無激烈陣風，鳳凰木卻無預警倒塌，砸毀公寓一樓鐵皮屋頂及機車，突如其來巨響嚇壞不少人。
警方獲報後在現場拉起封鎖線並管制交通，養工處人員到場後初步判斷傾倒鳳凰木疑似罹患褐根病，導致無預警倒伏，已將此棵鳳凰木移除燒毀。
工務局補充說明，正道公園已經開闢20餘年，雖配合鐵路地下化，近年進行改造，但樹木多予以保留，因此園內樹木均已非常高大且有濃密樹蔭，除有鳳凰木，另有雨豆樹、大葉桃花心木。
工務局說，此次傾倒的鳳凰木，容易遭受褐根病感染，後續將請專家學者到公園內進行樹木健康檢查，如果已經得病者，將會依照農委會規定移除燒毀，對於健康的樹木，也將加強維護管理，至於損失部分，會與屋主、車主討論賠償事宜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言