影／砂石車超載不服取締跑給警追 網友誤會「出大事」

台中市第六警分局工業所警員今早巡邏時，發現一輛砂石車疑有超高狀況，警員騎機車前往攔查，未料駕駛拒絕開窗聽從指示，還一路逃竄，行經五權西路、忠勇路口，砂石車停等紅燈，警方趕緊將機車停放在砂石車車頭，並丈量貨斗高度，發現超標，但駕駛右彎閃過警員機車後逃逸，第六警分局將依違反道交條例告發。

台中市第六警分局交通組組長蔡榮錠說，根據警員測量，該輛砂石車的貨斗超高30公分，依法可罰車主4萬至8萬元，另外砂石車駕駛不配合攔檢逃逸，依法可罰駕駛1萬至3萬，並吊扣駕照6個月，全案將依法告發後，函送台中市交通事件裁決處開罰。

台中市第六警分局表示，工業區所警員在今天上午8時許巡邏時，發現一輛砂石車疑似有超載情形，遂鳴笛上前攔查，但砂石車非但未停車受檢，而加速逃逸，員警於是尾隨至五權西路與忠勇路口停紅燈時，加以攔下檢查，該砂石車駕駛拒絕下車受檢，剛好號誌由紅燈變綠燈，駕駛逕行駛離逃逸，員警依照道路交通管理處罰條例逕行舉發。

第六警分局呼籲，員警執行交通稽查勤務並無針對性，依據客觀可見情形合理懷疑有違反交通規則之虞者，始會發動攔檢，籲請民眾遇有警方攔檢時，應配合員警指揮及稽查。