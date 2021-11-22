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1條水管救了他！男攀守城大山迷途2夜 今自行下山

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1條水管救了他！男攀守城大山迷途2夜 今自行下山

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

台中市李姓登山客前天獨攀南投縣守城大山卻迷途失聯，親友焦急報案，警消派員搜救未果，歷經2夜，李男今自行下山，身體雖多處擦傷，但無礙，結束一場虛驚；而其向警方表示，他嘗試下切尋路，後來發現水管沿著走找到農家才脫困。

南投縣消防局指出，42歲李姓登山客前天（20日）自行驅車到南投縣，清晨6時出發，計畫從南豐派出所方向的登山口起登，經守關山南峰、守關山，攻頂守城大山後，原路折返，預計同日下午3時與妻子在埔里會合，未料卻遲未出現。

李妻因遲遲等不到丈夫，打手機也沒接，只能先行返家，但入夜仍未見其返家，前晚9時許通報警消協尋，經調閱李的手機定位及通聯，發現其手機在前天下午2時許就已關機，座車還在登山口，研判人應該還在山上，昨清晨及動員搜救。

消防局第二大隊表示，獲報後及盤點搜救人力，先遣3人搜救隊從地面挺進，同步空中勤務總隊直升機協助空勘，另陸續申請林務局南投林管處、神鷹山區搜救隊、中搜、二大山域機能型義消，動員28人次入山，前進指揮所留守11人次。

而李男親友除上網張貼協尋文章，也親自拜託近期接連協尋建功的登山好手「跑山獸」Petr Novotny協助救援，只是歷經1天1夜搜索仍沒能找到迷途山區2個晚上，失蹤逾40小時的李男，令搜救人員相當緊張，所幸今天傳來好消息。

消防局表示，今天上午8時許接獲通報，李男已自行從埔里與仁愛交界的眉溪與本本部溪會流附近下山，並由附近民眾協助載往鄰近警所向家人報平安，而其身體上雖有多處擦傷，但傷勢並無大礙，因此婉拒就醫。

而李男向警方表示，迷路後手機沒電，這2天持續嘗試下切，沿途跨越20多個溪溝落差，遇斷崖或危險地形就高繞，入夜寒冷就躲在大石頭背風面休息，並利用月亮位置判斷方位，今天清晨發現有水管就順著走，找到農家求援才順利脫困。

對此，南投縣消防局呼籲，大小山域都潛藏著各式危機，上山前務必確認自己攜帶的通訊設備通話品質、訊號強弱，頭燈、保暖衣物、雨具等求生裝備是否戴齊，尤其依賴智慧型手機判讀地圖的山友務必攜帶行動電源，並加強操作熟悉度。

李姓登山客前天獨攀南投守城大山失聯2晚逾40小時，今自行脫困下山，幸無大礙。圖／擷取自臉書社團「肉腳登山隊」
李姓登山客前天獨攀南投守城大山失聯2晚逾40小時，今自行脫困下山，幸無大礙。圖／擷取自臉書社團「肉腳登山隊」

南投 埔里 保暖

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