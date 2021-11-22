大同榮譽董座遭假檢警老梗詐騙 6度匯款532萬

林郭文艷。圖／聯合報系資料照片 大同公司榮譽董事長林郭文艷，遭詐騙集團以老梗假檢警詐騙532萬元，直到約定日期不見歸還保證金，在朋友提醒下，打165反詐騙專線詢問，得知上當受騙報案求助。警方指出，全案受理報案後已轉往新北永和分局偵辦，林郭文艷6度前往銀行臨櫃匯款，因行員認識她，且是重要客戶，因此沒有起疑心通報警方。

警方指出，林郭文艷今年4月間在家中接獲室內電話，詐騙集團自稱是台北地檢署事務官，謊稱林郭的身分遭冒用，涉及洗錢案，必須匯款「保證金」才能證明清白。不料，71歲的林郭文艷，曾涉及證券交易法遭北檢偵辦，當時諭令500萬元交保，這次接到假檢警電話，沒有想到是騙局，依照對方指示今年5月25日前往平日往來的銀行元大銀行圓山分行，匯款212萬元至指定帳戶。

詐騙集團等逞後，又打電話謊稱是高雄市刑大警員，通知她被查獲涉嫌洗錢案，但無法證明被冒名，若查到是冒名就會歸還保證金。林郭又在6月1日、10、21日，再度依照對方指示匯款88萬、65.6萬、60萬、36萬、70.4萬，共計6度臨櫃匯款532萬元。

全案在６月29日林郭遲遲等不到對方的「退款」保證金，轉向朋友訴苦後，朋友認為這恐怕是詐騙手法，請她打165反詐騙專線詢問，專線人員則稱確實遭到詐騙，請她報案。

今年6月中山分局圓山派出所受理報案，收受她匯款的多個帳戶列為警示帳戶，全案依照第一筆匯款的帳戶人地點，移轉管轄至新北永和分局偵辦。警方也指出，由於林郭文艷身分特殊，為元大圓山分行的重要客戶，行員也認識她，以為6筆匯款是「大戶」工作上資金流動，沒有起疑，才無通報警方。