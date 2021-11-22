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架設大型鳥網擄鴿勒贖集團落網 苗警一網成擒15人

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣警方11月19日循線突襲網鴿勒贖集團，搜索、拘提胡姓男子（61歲）等15人到案，查扣鳥網、彈弓、鉛彈丸，及0.7公克安非他等證物，全案依恐嚇取財、竊盜及毒品等罪嫌，進一步偵辦中。

縣警局今天宣布破案，指出刑警大隊今年5月掌握以胡男為首的網鴿勒贖集團，長期盤據中部山區，架設大型鳥網，賽鴿中網後，再以賽鴿腳環上電話恐嚇被害人將5000元到3萬元不等的贖款，匯入指定人頭帳戶內，成員還分工網鴿手、話務手、報馬仔、收簿手、車手頭、提款車手，警方報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦。

警方專案小組長期跟監及蒐證，50名警力11月19日兵分多路，在苗栗縣大湖鄉、苗栗市及後龍鎮等地區搜索及拘提，查獲胡男等15人到案，查扣鳥網、彩帶、鋸子、鐮刀、蜂鳴器、望遠鏡、繩子、無線電、彈弓、鉛彈丸，0.7公克安非他命及吸食器等證物。

縣警局表示，警方分析研判網鴿熱點，結合鴻隆船隊、信鴿南聯等民間團體提供線索，執行救援賽鴿及拆除網具專案，打擊非法網鴿行為，今年規畫逾百次防制勤務，結合空拍機至苗栗縣山區熱點蒐尋及砍網，掃除鴿網累計195具、救援保育類鳥類15隻，及賽鴿278隻，警方將持續掃蕩網鴿犯罪，以防制不法。

苗栗縣警方11月19日突襲網鴿勒贖集團，搜索、拘提胡姓男子（61歲）等15人到案，查扣鳥網、彈弓、鉛彈丸，及0.7公克安非他等證物。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警方11月19日突襲網鴿勒贖集團，搜索、拘提胡姓男子（61歲）等15人到案，查扣鳥網、彈弓、鉛彈丸，及0.7公克安非他等證物。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警方11月19日突襲網鴿勒贖集團，搜索、拘提胡姓男子（61歲）等15人到案，查扣鳥網、彈弓、鉛彈丸，及0.7公克安非他等證物。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警方11月19日突襲網鴿勒贖集團，搜索、拘提胡姓男子（61歲）等15人到案，查扣鳥網、彈弓、鉛彈丸，及0.7公克安非他等證物。圖／苗栗縣警局提供

苗栗縣 車手 恐嚇

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