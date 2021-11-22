架設大型鳥網擄鴿勒贖集團落網 苗警一網成擒15人

苗栗縣警方11月19日循線突襲網鴿勒贖集團，搜索、拘提胡姓男子（61歲）等15人到案，查扣鳥網、彈弓、鉛彈丸，及0.7公克安非他等證物，全案依恐嚇取財、竊盜及毒品等罪嫌，進一步偵辦中。

縣警局今天宣布破案，指出刑警大隊今年5月掌握以胡男為首的網鴿勒贖集團，長期盤據中部山區，架設大型鳥網，賽鴿中網後，再以賽鴿腳環上電話恐嚇被害人將5000元到3萬元不等的贖款，匯入指定人頭帳戶內，成員還分工網鴿手、話務手、報馬仔、收簿手、車手頭、提款車手，警方報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦。

警方專案小組長期跟監及蒐證，50名警力11月19日兵分多路，在苗栗縣大湖鄉、苗栗市及後龍鎮等地區搜索及拘提，查獲胡男等15人到案，查扣鳥網、彩帶、鋸子、鐮刀、蜂鳴器、望遠鏡、繩子、無線電、彈弓、鉛彈丸，0.7公克安非他命及吸食器等證物。