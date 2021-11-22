高雄消防員出勤遭撞失能 妻忍淚水「我會撐起這個家」

高雄市鳳祥消防分隊消防車去年2月13日深夜出勤救災，途中與一輛搶黃燈的聯結車碰撞，造成小隊長馮永昌身亡，分隊長曾柏雄、隊員芶玉錦、郭峻嘉與賴統生分受輕重傷，肇事的張姓駕駛近期被高雄地方法院依過失致死罪判刑2年，賴統生則因傷重失能，至今生活仍無法自理，只能由旁人照顧，面臨「因公命退」狀況，賴妻受訪說，後續還有長路要走，她會堅強把家裡撐起來。

去年2月13日深夜9時許，鳳祥消防分隊接獲消防派遣，由消防員芶玉錦駕車，載著小隊長馮永昌、隊員曾柏雄、郭峻嘉與賴統生出勤，消防車沿鳳頂路外側快車道由北往南前進準備前往鳳山區頂圃街救災。

消防車行經過埤路與鳳頂路交岔路口時，張男駕駛的聯結車卻疾駛而過，兩車在路口發生碰撞，消防車當場翻覆，坐在駕駛座後方車門邊的小隊長馮永昌在撞擊時被甩出車外，送醫搶救一個多小時未能救回，賴統生受重傷，一度陷入昏迷，緊急開刀昏迷指數才慢慢回升；分隊長曾柏雄腳部骨折、水箱車駕駛芶玉錦、隊員郭峻嘉送醫急救後均傷勢穩定。

事隔1年9個月，受傷的隊員芶玉錦、郭峻嘉已經回到工作崗位，分隊長曾柏雄目前仍請公傷假，朝重回消防崗位努力；但受重傷賴統生，因傷後判定腦損，去年8月底出院，轉到安養院，行動須依靠輪椅，賴統生的妻子曾貼出幼子使力推著父親輪椅畫面，一家3口有多個節日都在安養院度過，辛苦的復原過程令不少人鼻酸。

賴統生目前請公傷假，仍可支薪，但2年公傷假期滿後，如果仍沒復原，可能面臨「因公命退」，告別熱愛的消防工作。賴妻今受訪說，統生復原狀況雖然良好，可以簡單對話，但僅右手正常，雖然自行進食沒問題，其他動作還是需要旁人協助，能不能回到工作？「就讓流程跑完吧。」