飛行員網友寄包裹被海關扣留？ 女要匯30萬贖回險被騙

台南市45歲陳姓女子透過網路認識一名自稱是法蘭克男飛行員，他以甜言蜜語取得陳女的信任，說要將退休金以包裹寄給陳女，但包裹卡在海關，要先付42萬元才能領出，南警獲報機警攔阻，順利守住陳女積蓄。

陳女於今年經網路上認識一名自稱法蘭克飛行員，2人互相LINE後，相談甚歡，陳女陷入熱戀。對方見陳女卸下心房，便謊稱退休要來台與陳女共度下半生，還寄了一個裝有退休金美金450萬元的包裹要給陳女，因金額龐大卡在海關，要先支付新台幣42萬元才能領出。

陳女一時被愛沖昏頭，信以為真，今天上午約10點前往銀行要匯款，台南市警二分局海安所警員到場了解，發現這是詐騙集團的慣用手法，提出相關案例來勸說，陳女才驚覺遭到詐騙，連忙向警方道謝，感謝員警幫她守住辛苦賺來的血汗錢。