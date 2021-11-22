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飛行員網友寄包裹被海關扣留？ 女要匯30萬贖回險被騙

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市45歲陳姓女子透過網路認識一名自稱是法蘭克男飛行員，他以甜言蜜語取得陳女的信任，說要將退休金以包裹寄給陳女，但包裹卡在海關，要先付42萬元才能領出，南警獲報機警攔阻，順利守住陳女積蓄。

陳女於今年經網路上認識一名自稱法蘭克飛行員，2人互相LINE後，相談甚歡，陳女陷入熱戀。對方見陳女卸下心房，便謊稱退休要來台與陳女共度下半生，還寄了一個裝有退休金美金450萬元的包裹要給陳女，因金額龐大卡在海關，要先支付新台幣42萬元才能領出。

陳女一時被愛沖昏頭，信以為真，今天上午約10點前往銀行要匯款，台南市警二分局海安所警員到場了解，發現這是詐騙集團的慣用手法，提出相關案例來勸說，陳女才驚覺遭到詐騙，連忙向警方道謝，感謝員警幫她守住辛苦賺來的血汗錢。

台南市警二分局呼籲，網路交友在未確認對方真實身分前，如發現對方提及投資或有關金錢訊息，千萬不要輕易相信，民眾如果有任何疑問，可撥打165反詐騙電話或至派出所諮詢。

詐騙集團假裝是外國飛行員，利央LINE要向陳女詐騙。記者黃宣翰／翻攝
詐騙集團假裝是外國飛行員，利央LINE要向陳女詐騙。記者黃宣翰／翻攝
台南市陳姓女子遭到電信交友詐騙，警員及時勸阻她才沒有匯款。記者黃宣翰／翻攝
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詐騙集團 台南 退休金

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