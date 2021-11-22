桃園女遭購物網物刷詐騙 警利用名人遭詐影片點醒

雙11購物節剛過，桃園57歲王姓女子向警方稱接到電話通知，自己被電視購物網站誤刷款項，目前銀行客服在線上要求提供授權，以中止誤刷款項，警方一聽立刻發現是詐騙集團老套路，並不斷向王女解釋詐騙手法，女子才相信，所幸成功阻攔。

龍潭警分局石門派出所員警昨日傍晚，見王女神色慌張走進派出所稱接獲金融機構銀行客服人員來電表示，購物網站誤刷1萬5千塊款項，要求提供信用卡授權碼，以中止誤刷款項，因王女時常購物，因此也不確定是否有此事，過程中女子因誤信詐騙集團套路太深，任憑員警如何解釋都不相信對方是詐騙集團。