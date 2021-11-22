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超商店員勸戴口罩「太老實」遇害 桃市將發20萬慰問金

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
遇害的葉姓店員父親表示，兒子每天健身身體很好，但為了一個口罩，一個小孩就不見了，是「小朋友太老實」，無奈嘆「反正就這樣了」。記者楊湛華／攝影
遇害的葉姓店員父親表示，兒子每天健身身體很好，但為了一個口罩，一個小孩就不見了，是「小朋友太老實」，無奈嘆「反正就這樣了」。記者楊湛華／攝影

葉姓超商店員昨天清晨勸蔣姓男子戴口罩，遭蔣男持刀刺入左胸而死，檢方今天中午解剖完畢，被問到公司是否聯繫商談後續事宜，死者父親表示「沒說要怎樣」，又嘆為了一個口罩失去小孩，是「小朋友太老實」、「反正就這樣了」語氣無奈；市府社會局指出，後續持續關心家屬需要，也預計發放20萬元慰問金。

蔣姓紙雕師昨天清晨至超商購物，未戴口罩遭勸導，疑因不滿持刀殺害蔡姓超商店員，檢方今天10時30分解剖，檢察官12時8分才步出解剖室。據了解，死者左胸中4刀，左手臂及身前多處共10餘處切割傷，但詳情須待解剖報告出爐確定。

家屬隨後在犯保人員陪同下步出解剖室，死者父親解剖前曾淚訴「很捨不得」，中午結束後語氣相對平靜，被問到公司是否聯繫商談後續處理事宜表示「沒說要怎樣」，但市府社會局有聯繫。據悉，家屬在解剖前也曾抱怨，公司事發至今都未聯繫，不知道後續應該如何處理。

統一超商昨天聲明，將全力協助家屬處理後續事宜，提供必要照顧與關懷陪伴。死者父親說，兒子每天健身，身體很好，政府規定要戴口罩，但為了一個口罩，一個小孩就不見了，是「小朋友太老實」，嫌犯三進三出，顯然有準備、有預謀，嘆「反正就這樣了」，語氣無奈。被問到是否覺得公司動作太慢，現在才做出回應，死者父親說「對啊」。

社會局表示，事發當天人員有致電關心，詢問相關需求，但家屬忙處理後事中，尚不確定需要哪些資源，因此暫時婉拒，社會局將持續電聯關心，若有需要也會派社工協助，媒合各式資源，預計向家屬發放20萬元慰問金。

口罩 超商

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