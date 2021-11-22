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台南闖紅燈撞傷機車騎士後肇逃 男駕駛到案稱一時緊張
台南市中西區中華西路與民權路口，昨天清晨2點多發生白色轎車在路口闖紅燈後撞上機車女騎士後，女騎士大腿及鎖骨有骨折送醫，轎車駕駛涉嫌肇事逃逸，涉案30歲吳姓男子昨晚約10點多，經警方通知到案，他供稱後撞到人後一時緊張才離開現場。警詢後依公共危險罪嫌法辦。
這起肇事逃逸車禍發生於昨天凌晨2點多，警方接獲民眾通報，位於中西區中華西路與民權路口發生肇事逃逸車禍，員警到場了解後查出，一輛白色轎車由民權路東向西行駛闖紅燈後與沿中華西路南向北行駛機車發生碰撞，造成黃姓女機車騎士受傷送醫救治，轎車駕駛未停車處置隨即離開現場。
黃姓女機車騎士雖沒有生命危險，但大腿及鎖骨有骨折，仍在醫院治療中。台南市警二分局說，交通分隊根據目擊民眾提供的車號持續追查偵辦，以車追人，昨晚10點多知駕駛到案，吳坦承涉案，警詢後依公共危險等罪嫌函送南檢法辦。
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