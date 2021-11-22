影／釣具遭毀起口角 他拿BB槍、刀傷人還不慎落海

嘉義縣東石鄉1名年約40歲曾姓釣客，昨天晚間8時許，於嘉義縣塭港村塭港海巡安檢所旁海堤釣魚時，釣具疑似不慎遭另名陳姓男子所駕駛的轎車輾壓，2人起口角、發生衝突；曾男遭BB槍擊傷頭部，手還有約3公分刀傷。

朴子警分局昨晚間8時50分許接獲報案，出動快打警力部隊到場；經查，傷人的陳男當時酒後欲至漁港巡視漁船，駕車不慎壓毀曾姓釣客的釣具，雙方發生口角衝突。

陳男事後從車內取出BB槍對曾射擊，再以槍柄敲擊曾姓釣客頭部；推擠過程中，陳嫌還不慎落海，上岸後再回汽車後座，拿1把長柄刀劃傷曾姓釣客手指。

警消到場了解案情後，立即將曾姓釣客送醫包紮診治，當日即出院並無生命危險；警方當場亦逮捕陳嫌，酒測值每公升0.55毫克，查扣涉案BB槍、長柄刀，全案依違反刑法傷害罪及公共危險罪嫌移送嘉義地方檢察署偵辦。