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影／釣具遭毀起口角 他拿BB槍、刀傷人還不慎落海

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣東石鄉1名年約40歲曾姓釣客，昨天晚間8時許，於嘉義縣塭港村塭港海巡安檢所旁海堤釣魚時，釣具疑似不慎遭另名陳姓男子所駕駛的轎車輾壓，2人起口角、發生衝突；曾男遭BB槍擊傷頭部，手還有約3公分刀傷。

朴子警分局昨晚間8時50分許接獲報案，出動快打警力部隊到場；經查，傷人的陳男當時酒後欲至漁港巡視漁船，駕車不慎壓毀曾姓釣客的釣具，雙方發生口角衝突。

陳男事後從車內取出BB槍對曾射擊，再以槍柄敲擊曾姓釣客頭部；推擠過程中，陳嫌還不慎落海，上岸後再回汽車後座，拿1把長柄刀劃傷曾姓釣客手指。

警消到場了解案情後，立即將曾姓釣客送醫包紮診治，當日即出院並無生命危險；警方當場亦逮捕陳嫌，酒測值每公升0.55毫克，查扣涉案BB槍、長柄刀，全案依違反刑法傷害罪及公共危險罪嫌移送嘉義地方檢察署偵辦。

朴子警分局昨晚間8時50分許接獲民眾報案，出動快打警力部隊到場，查扣涉案長柄刀，全案依違反刑法傷害罪及公共危險罪嫌移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。 記者莊祖銘／翻攝
朴子警分局昨晚間8時50分許接獲民眾報案，出動快打警力部隊到場，查扣涉案長柄刀，全案依違反刑法傷害罪及公共危險罪嫌移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。 記者莊祖銘／翻攝
朴子警分局昨晚間8時50分許接獲民眾報案，出動快打警力部隊到場，查扣涉案BB槍，全案依違反刑法傷害罪及公共危險罪嫌移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。 記者莊祖銘／翻攝
朴子警分局昨晚間8時50分許接獲民眾報案，出動快打警力部隊到場，查扣涉案BB槍，全案依違反刑法傷害罪及公共危險罪嫌移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。 記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣朴子警分局昨晚間8時50分許接獲民眾報案，出動快打警力部隊到場。 記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣朴子警分局昨晚間8時50分許接獲民眾報案，出動快打警力部隊到場。 記者莊祖銘／翻攝

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