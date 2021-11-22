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疑恍神釀禍！國道上轎車撞遊覽車 駕駛命大只受輕傷
國道3號南向高雄路段，今天清晨發生追撞事故，一輛轎車駕駛行經388.1公里處時，疑似恍神未注意前方路況，追撞前方遊覽車，所幸，駕駛僅受輕傷，雙方皆無飲酒，詳細事故原因仍待釐清，事故於半小時內排除，全線恢復通車。
這起事故發生於今天清晨5時22分許，26歲蕭姓男子駕駛黑色轎車，行經國道3號南向388.1公里處時，疑似恍神未注意前方路況，追撞前方由46歲黃姓男子駕駛的遊覽車。
蕭男撞擊前方遊覽車後，又失控再撞擊護欄，車輛才停駛，所幸臉部、腿部僅受輕微擦挫傷，意識清楚，隨後送往屏東基督教醫院治療；至於遊覽車上，除駕駛以外，並無其他乘客。
經警方調查，蕭、黃兩人皆無飲酒，詳細事故原因，仍待釐清；這起事故也在6時2分排除，全線恢復通車。
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