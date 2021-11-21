影／惡員工趁老闆不在 20天狠摔痛毆虐貓惡行全都錄

台中市西屯區中科路機車行傳出有惡員工惡意虐貓，除了猛摔雇主飼養的家貓之外，還以拳打腳踢的方式狠踹，該名洪姓員工都趁萬姓雇主不在時犯行，不過萬姓雇主昨天看店時，發現一隻小貓怎麼「跛腳，走路怪怪的」，經調閱監視器後才發現洪的惡行，且經調閱近20天的記錄，發現洪不只犯行一次，已犯行10多次，因此昨天氣得到派出所報案舉發違反動保法與毀損告訴。

萬姓機車行業者說，他店內飼養6隻貓，但昨天其中一隻貓走路「跛腳」，經調閱監視器後，發現到職3個多月的23歲洪姓員工，涉嫌三度攻擊該隻家貓，除了拳打腳踢之外，還把貓抓起來猛摔在地，他昨天帶貓去醫院驗傷後，發現貓已有骨折狀況，他調閱監視器，發現近20天來，該名洪姓員工已有10多次的虐貓狀況，因此氣到第六警分局西屯所提告。

萬姓業者說，他明天也會將其他的貓帶到動物醫院，希望查明其他家貓的狀況，一併向該名員工究責，另外昨天案發後，他當場解雇該名員工，他不敢相信，該名員工是大學畢業生，有一定教育程度，居然會趁老闆不在時，惡意虐貓，不知道是什麼殘忍的心態，而且該名員工在過去任職時，也曾經騎店內的價值40萬的機車試車，與他人發生事故，他都沒有向該名員工追究，員工居然還敢虐貓，實在是「養老鼠咬布袋」。

萬姓業者說，明天帶貓去醫院時，洪姓員工的父親也說會一起到醫院關心，還說洪會去醫院就診，了解是否有身心狀況，不過他暫時不考慮和解，要追究到底，也希望民意代表能重視虐待動物的問題，現行法令的規範，對於虐待動物者的處罰都太輕。