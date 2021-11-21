快訊

桃園紙雕家3刀刺死超商店員 檢方聲請羈押禁見

娃娃音始祖切20顆腫瘤 「比10年前強」近況超驚人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／惡員工趁老闆不在 20天狠摔痛毆虐貓惡行全都錄

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區中科路機車行傳出有惡員工惡意虐貓，除了猛摔雇主飼養的家貓之外，還以拳打腳踢的方式狠踹，該名洪姓員工都趁萬姓雇主不在時犯行，不過萬姓雇主昨天看店時，發現一隻小貓怎麼「跛腳，走路怪怪的」，經調閱監視器後才發現洪的惡行，且經調閱近20天的記錄，發現洪不只犯行一次，已犯行10多次，因此昨天氣得到派出所報案舉發違反動保法與毀損告訴。

萬姓機車行業者說，他店內飼養6隻貓，但昨天其中一隻貓走路「跛腳」，經調閱監視器後，發現到職3個多月的23歲洪姓員工，涉嫌三度攻擊該隻家貓，除了拳打腳踢之外，還把貓抓起來猛摔在地，他昨天帶貓去醫院驗傷後，發現貓已有骨折狀況，他調閱監視器，發現近20天來，該名洪姓員工已有10多次的虐貓狀況，因此氣到第六警分局西屯所提告。

萬姓業者說，他明天也會將其他的貓帶到動物醫院，希望查明其他家貓的狀況，一併向該名員工究責，另外昨天案發後，他當場解雇該名員工，他不敢相信，該名員工是大學畢業生，有一定教育程度，居然會趁老闆不在時，惡意虐貓，不知道是什麼殘忍的心態，而且該名員工在過去任職時，也曾經騎店內的價值40萬的機車試車，與他人發生事故，他都沒有向該名員工追究，員工居然還敢虐貓，實在是「養老鼠咬布袋」。

萬姓業者說，明天帶貓去醫院時，洪姓員工的父親也說會一起到醫院關心，還說洪會去醫院就診，了解是否有身心狀況，不過他暫時不考慮和解，要追究到底，也希望民意代表能重視虐待動物的問題，現行法令的規範，對於虐待動物者的處罰都太輕。

台中市第六警分局西屯所長金桂明說，全案昨天接獲報案後，已通知涉案的洪姓男子到案警詢，全案將依毀損、違反動保法，函送台中地檢署偵辦。

台中市機車行洪姓員工昨天趁雇主不在時，對雇主飼養的家貓拳打腳踢，還猛摔在地，全被監視器拍下。圖／讀者提供
台中市機車行洪姓員工昨天趁雇主不在時，對雇主飼養的家貓拳打腳踢，還猛摔在地，全被監視器拍下。圖／讀者提供
台中市機車行洪姓員工昨天趁雇主不在時，對雇主飼養的家貓拳打腳踢，還猛摔在地，全被監視器拍下。圖／讀者提供
台中市機車行洪姓員工昨天趁雇主不在時，對雇主飼養的家貓拳打腳踢，還猛摔在地，全被監視器拍下。圖／讀者提供

虐貓 監視器 動保法

延伸閱讀

受刑人遭獄友打斷肋骨、4顆牙 衝突僅24秒台北監獄免賠

遭毆男大生甦醒了！宋母出席晚會哽咽：人生又有了希望

男子不堪騷擾 持球棒痛毆堂哥傷重不治

痛毆男大生...超跑惡少還涉嫌投資博奕 為逼賭債打傷人遭起訴

相關新聞

影／惡員工趁老闆不在 20天狠摔痛毆虐貓惡行全都錄

台中市西屯區中科路機車行傳出有惡員工惡意虐貓，除了猛摔雇主飼養的家貓之外，還以拳打腳踢的方式狠踹，該名洪姓員工都趁萬姓雇...

台南10汽機車連環撞5送醫 民：像打保齡球

台南市新化區台39線高鐵橋下一處路口，今下午發生轎車擦撞機車後，轎車駕駛疑過度緊張，又誤將油門當剎車而連續追撞路旁8輛汽...

影／台南市轎車闖紅燈撞機車後肇逃 女騎士骨折送醫

台南市中西區中華西路與民權路口，今天清晨2點多發生白色轎車在路口闖紅燈後撞上機車女騎士後，女騎士大腿及鎖骨有骨折送醫，轎...

老婦市場開車誤踩油門 撞上攤位幸無人受傷

屏東縣潮州鎮大同路的力社果菜市場，今天上午7點多，75歲謝姓老婦是市場內攤商，老婦開車時，誤踩油門，撞到一旁攤販與機車，...

金門早產兒呼吸窘迫 空勤總隊直升機緊急醫療後送

金門一名早產兒今天出現呼吸窘迫等現象，空勤總隊接獲求助電話，由台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊派黑鷹直升機飛到金門，將嬰...

小白兔上街蹓躂跳進店家躲在餐桌下 警幫牠找到小主人

基隆市警方接到和平島店家「報案」，有隻小白兔闖進店內。員警在臉書在地社團貼文，並請里長廣播，順利幫兔子找到牠的小主人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。