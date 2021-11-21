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台南10汽機車連環撞5送醫 民：像打保齡球

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市新化區台39線高鐵橋下一處路口，今下午發生轎車擦撞機車後，轎車駕駛疑過度緊張，又誤將油門當剎車而連續追撞路旁8輛汽機車，有5人受傷送醫意識都清楚，警排除酒駕，詳細肇事原因與責任歸屬，警方持續調查中。

車禍地點在今下午2點多，地點在高鐵橋下新化區大智路口，警方調查，67歲馮男開車沿著橋下道路，從新化往南方向行駛，車子經過大智路口時要右轉時，與外側機車道機車擦撞。

警方調查，馮某車子擦撞疑過度緊張，疑又誤將油門當剎車，結果車子持續加速，衝往大智路上停等紅綠燈的汽機車。經統計，這起車禍共造成2部汽車、8輛機車擦撞，現場一片狼藉，路過民眾形容，現場好像是打保齡球般一片凌亂。

台南市消防局獲報後，緊急調派第四、第五救護救災大隊，共出動4部救護車送醫，經統計有5人輕、重傷，傷及頭部及腿部骨折，意識都清楚，詳細肇事原因，警方表示會深入釐清。民眾指出，該路口車流多，車禍頻起，籲請用路人路過應減速慢行。

台39線台南新化高鐵橋下路口發生連環車禍，現場狼籍一片。圖／讀者提供
台39線台南新化高鐵橋下路口發生連環車禍，現場狼籍一片。圖／讀者提供

車禍 台南

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