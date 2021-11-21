影／台南市轎車闖紅燈撞機車後肇逃 女騎士骨折送醫
台南市中西區中華西路與民權路口，今天清晨2點多發生白色轎車在路口闖紅燈後撞上機車女騎士後，女騎士大腿及鎖骨有骨折送醫，轎車駕駛涉嫌肇事逃逸，轄區警方將根據民眾提供的部分車號，沿路調閱監視畫面追查涉案者。
這起肇事逃逸車禍發生於今天凌晨2點多，警方接獲民眾通報，位於中西區中華西路與民權路口發生肇事逃逸車禍，員警到場了解後查出，一輛白色轎車由民權路東向西行駛闖紅燈後與沿中華西路南向北行駛機車發生碰撞，造成黃姓女機車騎士受傷送醫救治，轎車駕駛未停車處置隨即離開現場。黃姓女機車騎士雖沒有生命危險，但大腿及鎖骨有骨折，仍在醫院治療中。
台南市警二分局說，交通分隊將根據目擊民眾提供的部分車號持續追查偵辦，查明駕駛後將依公共危險等罪嫌法辦。
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