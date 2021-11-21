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一張圖看天氣！三階段變天低溫13度 「恐為入冬最有感」

金門早產兒呼吸窘迫 空勤總隊直升機緊急醫療後送

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

金門一名早產兒今天出現呼吸窘迫等現象，空勤總隊接獲求助電話，由台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊派黑鷹直升機飛到金門，將嬰兒與家屬和醫護人員載到台北，救護車接力載往台北榮總就醫，救命的嬰兒保溫箱也隨同上機。

空勤總隊表示，今天執行金門縣民緊急醫療後送、任務圓滿完成，派NA-705黑鷹直升機，飛行組員正駕駛趙青松、副駕駛楊中凱、機工長許哲綸。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天上午10點15分接獲總隊勤務指揮中心電話通知，執行金門縣民1人，新生兒因耳先天性畸形、及其他呼吸窘迫、早產，因醫療設備不足，申請空中醫療後送台北榮民總醫院就醫。

UH-60M黑鷹直升機編號NA-705號機執行，10點40分起飛，11點48分在金門機場落地，搭載病患1名及隨行家屬、醫護人員共5人，中午2點28分在台北松山機場落地，病患交由救護車轉送地區醫院實施後續治療。

金門一名早產兒呼吸窘迫，空勤總隊今天派直升機緊急醫療後送。圖／空勤總隊提供
金門一名早產兒呼吸窘迫，空勤總隊今天派直升機緊急醫療後送。圖／空勤總隊提供
金門一名早產兒呼吸窘迫，空勤總隊今天派直升機緊急醫療後送。圖／空勤總隊提供
金門一名早產兒呼吸窘迫，空勤總隊今天派直升機緊急醫療後送。圖／空勤總隊提供

黑鷹直升機 金門

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