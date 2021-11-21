金門早產兒呼吸窘迫 空勤總隊直升機緊急醫療後送

新北市警板橋分局後埔派出所潘姓副所長，今日清晨6時許騎車行經板橋區國光路49巷時，因為安全帽沒扣好，遭海山分局巡邏員警攔下，意外發現他身上有濃濃酒氣，經酒精檢知器確認有酒精反應後，當下對他進行酒測，孰料潘員卻強勢表明「不方便吹」，警方無可奈何，立刻開出18萬元拒測罰單，並當場保管他的機車。

2021-11-21 17:01