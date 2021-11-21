小白兔上街蹓躂跳進店家躲在餐桌下 警幫牠找到小主人
基隆市警方接到和平島店家「報案」，有隻小白兔闖進店內。員警在臉書在地社團貼文，並請里長廣播，順利幫兔子找到牠的小主人。
基隆警二分局今天表示，和一路派出所警員許基南20日接獲報案，指有隻小白兔闖進他的店內，需要警方協助。許員到場後，店家說，小白兔從門外跳進店內後，待在餐桌下，等了一段時間都沒有看見主人出面。
許員查看小白兔身上並無任何配件可聯繫主人，先帶回派出所照料，等候失主認領。許在臉書「和平島大小事」社團貼文，接著靈機一動，聯絡當地里長運用廣播發出訊息，請遺失小白兔的民眾到派出所領回兔子。
過了不久，王姓婦人帶著學齡前兒子到派出所，認出小白兔身上的小鈴鐺項圈，開心的帶小白兔回家。王婦說，小白兔可能是趁家人不注意，從住家跑到街上蹓躂，最後跳進店家。還好員警熱心通知，兒子才能很快找回寵物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言