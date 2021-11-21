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一張圖看天氣！三階段變天低溫13度 「恐為入冬最有感」

小白兔上街蹓躂跳進店家躲在餐桌下 警幫牠找到小主人

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市警方接到和平島店家「報案」，有隻小白兔闖進店內。員警在臉書在地社團貼文，並請里長廣播，順利幫兔子找到牠的小主人。

基隆警二分局今天表示，和一路派出所警員許基南20日接獲報案，指有隻小白兔闖進他的店內，需要警方協助。許員到場後，店家說，小白兔從門外跳進店內後，待在餐桌下，等了一段時間都沒有看見主人出面。

許員查看小白兔身上並無任何配件可聯繫主人，先帶回派出所照料，等候失主認領。許在臉書「和平島大小事」社團貼文，接著靈機一動，聯絡當地里長運用廣播發出訊息，請遺失小白兔的民眾到派出所領回兔子。

過了不久，王姓婦人帶著學齡前兒子到派出所，認出小白兔身上的小鈴鐺項圈，開心的帶小白兔回家。王婦說，小白兔可能是趁家人不注意，從住家跑到街上蹓躂，最後跳進店家。還好員警熱心通知，兒子才能很快找回寵物

基隆市警方接到和平島店家「報案」，有隻小白兔闖進店內。員警請里長廣播，順利幫兔子找到牠的小主人。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警方接到和平島店家「報案」，有隻小白兔闖進店內。員警請里長廣播，順利幫兔子找到牠的小主人。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警方接到和平島店家「報案」，有隻小白兔闖進店內。員警請里長廣播，順利幫兔子找到牠的小主人。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警方接到和平島店家「報案」，有隻小白兔闖進店內。員警請里長廣播，順利幫兔子找到牠的小主人。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 和平島 寵物

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