影／台中住宅凌晨被縱火 警逮縱火嫌犯聲稱因財務糾紛動念

台中市王姓市民與劉姓男子有金錢糾紛，因為心裡不滿，今天凌晨3時許涉嫌騎機車到劉位在大里區新忠路的住家騎樓前縱火，造成停放在騎樓的轎車、機車各1輛和樓門窗被燒毀，所幸無人受傷；警方偵訊後依公共危險罪嫌將他移送偵辦。

消防局今亦指出，消防局據報後派遣十九甲、國光、大里等消防分隊共8車24人前往現場，現場為5層樓公寓，當時一樓汽車起火燃燒，並波及到一樓落地窗及鄰旁機車。他們到場後由十九甲分隊出水撲滅，並由國光及大里分隊協助疏散住戶民眾共13名。

轄區霧峰警分局內新派出所據報，調閱監視錄影，發現王（74歲）他到了之後，刻意拿了雨傘遮住他的身影，先蹲在轎車旁，離開後等了40分鐘轎車逐漸冒出黑煙，接著即像是有小爆炸並因而起火。而且，王姓市民騎機車時還把機車車牌都用膠帶貼住。

警方一路調監視錄影，發現王的機車上還掛著他縱火時拿的雨傘，因此確定是他犯案，並進而一路追蹤到他的北屯住家附近，在附近地毯式查看機車，下午終於找到他。