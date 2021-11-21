快訊

孟耿如胎兒性別揭曉！黃子佼直覺猜中了

中職／兄弟二軍勝猿拋彩帶 6年第五冠入袋

壯年夫妻和岳母同赴黃泉 社政及衛政都沒有求助紀錄

聯合報 / 記者邱奕能張議晨王慧瑛／高雄即時報導

高雄38歲陳姓夫婦和65歲岳母一同輕生，經高雄市政府調查，兩代三人都沒有社福身分、也沒有精神病史或自殺史等，社政、衛生系統都查無服務紀錄，為何壯年夫婦會和岳母一起尋短，動機讓人費解。

高雄市社會局副局長葉玉如說，這對夫妻及岳母3人都沒有領任何津貼，沒有社福身分，也查無服務紀錄。高雄市衛生局心衛中心主任蘇淑芳表示，獲報後第一時間有查詢相關紀錄，確認3人過往沒有精神疾病就醫紀錄或自殺史等，目前所知的線索有限，輕生動機和脈絡還不清楚，要分析有困難，明天就會派公衛護理師上門關懷，協助提供資源，陪伴家屬度過難關。

陳姓夫婦經營汽車材料事業，正值壯年，有大好前程，選擇輕生讓親友悲痛。警方查出夫婦倆和岳母昨天深夜一同開車外出，到距離約10公里外楠梓區一名友人住處投信，凌晨2點多，3人一同回到三民區同盟二路住處，從監視器影像看起來沒異狀。

該封信有遺書意味，大致寫著「當你收到此信，我們已經離開」，也提到信封內的客票是他們最後的錢，還說「其餘就當作你包給我們的白包，對不起」，字裡行間瀰漫著絕望心情，也透露有經濟壓力。

蘇淑芳說，其實社會上有很多資源可以善用，若願意求助，就能遏止這樁家庭悲劇發生，1925安心專線就是可以求助及諮詢的管道，24小時都有專人可服務。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

高雄三民區同盟二路一處透天厝發現2女1男陳屍屋內1樓，警方圍起封鎖線調查中。記者張議晨／攝影
高雄三民區同盟二路一處透天厝發現2女1男陳屍屋內1樓，警方圍起封鎖線調查中。記者張議晨／攝影
高雄三民區同盟二路一處透天厝發現2女1男陳屍屋內1樓，警方圍起封鎖線調查中。記者張議晨／攝影
高雄三民區同盟二路一處透天厝發現2女1男陳屍屋內1樓，警方圍起封鎖線調查中。記者張議晨／攝影

高雄市 衛生局 監視器

延伸閱讀

屏東潮州社福園區「潮好玩幸福村」共融公園、親子空間

他缺錢被房東趕放火想輕生 卻燒死無辜鄰居二審判19年

母子檔輕生雙亡 檢查出投資糾紛生前遭毆打讓3男被判刑

「草東」鼓手輕生亡半月 主唱巫堵說話了曝愧疚情

相關新聞

板橋分局副所長酒駕拒測 理由曝光罰款記大過調職

新北市警板橋分局後埔派出所潘姓副所長，今日清晨6時許騎車行經板橋區國光路49巷時，因為安全帽沒扣好，遭海山分局巡邏員警攔下，意外發現他身上有濃濃酒氣，經酒精檢知器確認有酒精反應後，當下對他進行酒測，孰料潘員卻強勢表明「不方便吹」，警方無可奈何，立刻開出18萬元拒測罰單，並當場保管他的機車。

愛河老家傳3200萬求售未賣出 夫妻卻與岳母陳屍1樓

高雄三民區同盟二路一棟高掛「售」的透天民宅，今中午發生三屍命案，死者為一對38歲陳姓夫妻及65歲丈母娘，3人在民宅一樓輕...

壯年夫妻和岳母同赴黃泉 社政及衛政都沒有求助紀錄

高雄38歲陳姓夫婦和65歲岳母一同輕生，經高雄市政府調查，兩代三人都沒有社福身分、也沒有精神病史或自殺史等，社政、衛生系...

東勢傳出有人聚眾要打架 警力立即到場帶回8人法辦

各地陸續有聚眾鬥毆事件，警方重視且派快打部隊趕到現場迅速處理，台中東勢區昨晚也傳出有人聚眾要打架，警力立即到場，查出是口...

影／北海岸派出所很給力 為萬金石馬拉松選手熱情加油

2021新北市萬金石馬拉松今天在北海岸開跑，金山警分局除投入沿線維安及交通疏導，位在台2線旁的多個派出所各自設立補給站，...

屏東機車與汽車擦撞 騎士摔落約3米深大排水溝輕傷

屏東縣19歲李姓機車騎士昨天下午行經里港鄉茄苳路與屏17鄉道，與魏姓男子駕駛汽車發生車禍，李連人帶車摔落一旁約3米深深的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。