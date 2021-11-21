壯年夫妻和岳母同赴黃泉 社政及衛政都沒有求助紀錄

高雄38歲陳姓夫婦和65歲岳母一同輕生，經高雄市政府調查，兩代三人都沒有社福身分、也沒有精神病史或自殺史等，社政、衛生系統都查無服務紀錄，為何壯年夫婦會和岳母一起尋短，動機讓人費解。

高雄市社會局副局長葉玉如說，這對夫妻及岳母3人都沒有領任何津貼，沒有社福身分，也查無服務紀錄。高雄市衛生局心衛中心主任蘇淑芳表示，獲報後第一時間有查詢相關紀錄，確認3人過往沒有精神疾病就醫紀錄或自殺史等，目前所知的線索有限，輕生動機和脈絡還不清楚，要分析有困難，明天就會派公衛護理師上門關懷，協助提供資源，陪伴家屬度過難關。

陳姓夫婦經營汽車材料事業，正值壯年，有大好前程，選擇輕生讓親友悲痛。警方查出夫婦倆和岳母昨天深夜一同開車外出，到距離約10公里外楠梓區一名友人住處投信，凌晨2點多，3人一同回到三民區同盟二路住處，從監視器影像看起來沒異狀。

該封信有遺書意味，大致寫著「當你收到此信，我們已經離開」，也提到信封內的客票是他們最後的錢，還說「其餘就當作你包給我們的白包，對不起」，字裡行間瀰漫著絕望心情，也透露有經濟壓力。

蘇淑芳說，其實社會上有很多資源可以善用，若願意求助，就能遏止這樁家庭悲劇發生，1925安心專線就是可以求助及諮詢的管道，24小時都有專人可服務。