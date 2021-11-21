板橋分局副所長酒駕拒測 理由曝光罰款記大過調職

新北市警板橋分局後埔派出所潘姓副所長，今日清晨6時許騎車行經板橋區國光路49巷時，因為安全帽沒扣好，遭海山分局巡邏員警攔下，意外發現他身上有濃濃酒氣，經酒精檢知器確認有酒精反應後，當下對他進行酒測，孰料潘員卻強勢表明「不方便吹」，警方無可奈何，立刻開出18萬元拒測罰單，並當場保管他的機車。

據了解，52歲潘姓副所長昨晚放假，跟友人一同喝酒，今天起床後認為酒意已退，獨自騎車去板橋第二體育場運動，不料因為安全帽沒扣好，遭巡邏員警攔下。

員警拿出酒測器準備酒測，也準備好開水給潘員漱口，不料他卻直說「我不方便吹、不測」，警方好說歹說，表示拒測警方可以道交條例開出18萬元罰鍰，並當場移置保管車輛、吊銷駕駛執照三年不得再考領及施以道路交通安全講習。

結果潘員仍選擇「執行他的拒測權利」，海山分局新海派出所員警只好如他所願，開出18萬元鉅額罰鍰；結果一開下去不得了，才發現對方竟是警察同行，而且還是一名資深巡佐。

板橋警分局今證實此事，表示將召開考績會記潘員大過、年終考績考列丙等，並報請市警局將他掉離分局；而潘員酒意消退後非常自責，表示「很不起分局長官和派出所同仁」。

據悉，潘員從警超過20年，在警界表現非常優秀，尤其長年在板橋警分局服務，有許多派出所的年輕警員都是他的徒弟，對他讚譽有嘉；知悉師父酒後闖禍，至今仍頻頻不敢相信。

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