愛河老家傳3200萬求售未賣出 夫妻卻與岳母陳屍1樓

高雄三民區同盟二路一棟高掛「售」的透天民宅，今中午發生三屍命案，死者為一對38歲陳姓夫妻及65歲丈母娘，3人在民宅一樓輕生，被發現時已明顯死亡，警方初步勘察，窗戶緊閉，現場沒打鬥及破壞痕跡。

據了解，這間材料行原為陳父所經營，已經開業10多年，近幾年交棒給二兒子、也就是死者陳男，陳每月還固定繳納租金給父親，起初經營還算可以，後來疑似材料行競爭激烈，並沒有以前來的風光，生意經營陷入困境後，今年結束營業。

由於材料行已經歇業，加上地點屬於「黃金地段」，陳父上月委託房仲出售同盟二路上的這間店面變現，因鄰近愛河之心，地坪僅26坪就傳出開價3200萬，沒料還沒售出，屋內就發生憾事。

親友、鄰居聽聞憾事，趕到現場關心，陳姓夫妻膝下無子，推測可能是要繳納房貸，加上材料行歇業後生計受到影響，才選擇走上絕路，至於為何拉上岳母「想也想不透」。

警方調查，陳姓男子和妻子都是38歲，疑因經商不善，有債務壓力，房子準備變賣，他自殺前有投遞一封信到友人屋外信箱，字裡行間透露輕生念頭。

朋友收到信後擔心不測，跑到九如一路住宅找人卻沒消息，帶著信件跑到三民二分局報案，後來友人回想陳男在同盟二路有間透天厝，三民二分局轉報三民一分局員警協助，破門後已晚了一步，3人陳屍在一樓，屋內無打鬥痕跡，已明顯死亡，死因待相驗後進一步釐清。

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