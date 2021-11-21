快訊

孟耿如胎兒性別揭曉！黃子佼直覺猜中了

中職／兄弟二軍勝猿拋彩帶 6年第五冠入袋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛河老家傳3200萬求售未賣出 夫妻卻與岳母陳屍1樓

聯合報 / 記者張議晨邱奕能／高雄即時報導

高雄三民區同盟二路一棟高掛「售」的透天民宅，今中午發生三屍命案，死者為一對38歲陳姓夫妻及65歲丈母娘，3人在民宅一樓輕生，被發現時已明顯死亡，警方初步勘察，窗戶緊閉，現場沒打鬥及破壞痕跡。

據了解，這間材料行原為陳父所經營，已經開業10多年，近幾年交棒給二兒子、也就是死者陳男，陳每月還固定繳納租金給父親，起初經營還算可以，後來疑似材料行競爭激烈，並沒有以前來的風光，生意經營陷入困境後，今年結束營業。

由於材料行已經歇業，加上地點屬於「黃金地段」，陳父上月委託房仲出售同盟二路上的這間店面變現，因鄰近愛河之心，地坪僅26坪就傳出開價3200萬，沒料還沒售出，屋內就發生憾事。

親友、鄰居聽聞憾事，趕到現場關心，陳姓夫妻膝下無子，推測可能是要繳納房貸，加上材料行歇業後生計受到影響，才選擇走上絕路，至於為何拉上岳母「想也想不透」。

警方調查，陳姓男子和妻子都是38歲，疑因經商不善，有債務壓力，房子準備變賣，他自殺前有投遞一封信到友人屋外信箱，字裡行間透露輕生念頭。

朋友收到信後擔心不測，跑到九如一路住宅找人卻沒消息，帶著信件跑到三民二分局報案，後來友人回想陳男在同盟二路有間透天厝，三民二分局轉報三民一分局員警協助，破門後已晚了一步，3人陳屍在一樓，屋內無打鬥痕跡，已明顯死亡，死因待相驗後進一步釐清。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

鑑識人員進入屋內勘查。記者張議晨/攝影
鑑識人員進入屋內勘查。記者張議晨/攝影
陳男與妻子、岳母陳屍在一樓，屋外還掛著大大的售字。記者張議晨/攝影
陳男與妻子、岳母陳屍在一樓，屋外還掛著大大的售字。記者張議晨/攝影

透天 愛河

延伸閱讀

議員批愛河無整體觀光規畫 高市觀光局長：我也不滿意

高雄鼓山上午傳情侶陳屍浴室 留下遺書「對不起親友」

桃園男陳屍家中 曾和房東說施打疫苗身體不適

高雄2年輕情侶陳屍摩鐵 雙方家長哀傷一起商討子女後事

相關新聞

板橋分局副所長酒駕拒測 理由曝光罰款記大過調職

新北市警板橋分局後埔派出所潘姓副所長，今日清晨6時許騎車行經板橋區國光路49巷時，因為安全帽沒扣好，遭海山分局巡邏員警攔下，意外發現他身上有濃濃酒氣，經酒精檢知器確認有酒精反應後，當下對他進行酒測，孰料潘員卻強勢表明「不方便吹」，警方無可奈何，立刻開出18萬元拒測罰單，並當場保管他的機車。

愛河老家傳3200萬求售未賣出 夫妻卻與岳母陳屍1樓

高雄三民區同盟二路一棟高掛「售」的透天民宅，今中午發生三屍命案，死者為一對38歲陳姓夫妻及65歲丈母娘，3人在民宅一樓輕...

壯年夫妻和岳母同赴黃泉 社政及衛政都沒有求助紀錄

高雄38歲陳姓夫婦和65歲岳母一同輕生，經高雄市政府調查，兩代三人都沒有社福身分、也沒有精神病史或自殺史等，社政、衛生系...

東勢傳出有人聚眾要打架 警力立即到場帶回8人法辦

各地陸續有聚眾鬥毆事件，警方重視且派快打部隊趕到現場迅速處理，台中東勢區昨晚也傳出有人聚眾要打架，警力立即到場，查出是口...

影／北海岸派出所很給力 為萬金石馬拉松選手熱情加油

2021新北市萬金石馬拉松今天在北海岸開跑，金山警分局除投入沿線維安及交通疏導，位在台2線旁的多個派出所各自設立補給站，...

屏東機車與汽車擦撞 騎士摔落約3米深大排水溝輕傷

屏東縣19歲李姓機車騎士昨天下午行經里港鄉茄苳路與屏17鄉道，與魏姓男子駕駛汽車發生車禍，李連人帶車摔落一旁約3米深深的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。