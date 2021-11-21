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東勢傳出有人聚眾要打架 警力立即到場帶回8人法辦

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

各地陸續有聚眾鬥毆事件，警方重視且派快打部隊趕到現場迅速處理，台中東勢區昨晚也傳出有人聚眾要打架，警力立即到場，查出是口角糾紛，帶回8人，雖未打架，警方今天仍依社會秩序維護法送辦。

昨晚東勢區東坑路陸續趕抵多輛警車，引起附近居民好奇和緊張，紛紛詢問發生何事，警方調查，昨晚11點多，在東勢區東坑路一處空地，詹男與魏男因日前有發生口角糾紛，詹男找來2車8人相約找魏男討公道。

經民眾發現有聚眾情形報警，東勢分局立即啟動快打，出動10名警力到場了解，經現場調查後確定尚未鬥毆，仍將8人帶回派出所，訊後將依社會秩序維護法第87條送辦。

東勢警分局呼籲，民眾遇有紛爭，應循法律途徑解決，切勿私下聚眾私鬥，針對聚眾鬥毆、滋事，將嚴正執法，絕不寬貸，展現警方決心，以維社會治安。

台中市東勢區昨晚傳出有人聚眾要打架，員警到場帶回8人。記者游振昇／翻攝
台中市東勢區昨晚傳出有人聚眾要打架，員警到場帶回8人。記者游振昇／翻攝

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