影／北海岸派出所很給力 為萬金石馬拉松選手熱情加油
2021新北市萬金石馬拉松今天在北海岸開跑，金山警分局除投入沿線維安及交通疏導，位在台2線旁的多個派出所各自設立補給站，並有安排警察娃娃、財神爺和海洋女王在路旁為選手加油打氣，有些跑者特地暫停腳步拍照，為這次路跑留下更多回憶。
萬金石馬拉松今早6點半由新北市長侯友宜鳴槍起跑，10公里挑戰馬則在6點50分出發。金山警分局在賽事沿線的派出所分別成立補給站，並以特殊造型為選手加油。
野柳派出所出動警察娃娃、野柳地質公園女王頭娃娃與薆悅渡假酒店的海洋女王，為挑戰馬選手加油。大鵬派出所與中角派出所則是結合在地金山財神廟，安排警察娃娃和財神爺幫參賽者打氣，希望每個人都能順利完賽。
金山警分局長林詮峰說，配合賽事登場，今天凌晨4點就完成警力布崗，維安勤務約10小時，對同仁體力是一大考驗。分局事先規畫警察補給站及備妥隨身補給品，在賽前及賽中發給同仁。
警山分局另外訂製天燈造型的小鹽燈，結合野柳景點女王頭造型提袋，印上市警局「人民最大基層優先」維護治安理念標語，賽後頒發給執勤有特殊優良表現的同仁，慰勉辛勞。
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