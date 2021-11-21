屏東機車與汽車擦撞 騎士摔落約3米深大排水溝輕傷

屏東縣19歲李姓機車騎士昨天下午行經里港鄉茄苳路與屏17鄉道，與魏姓男子駕駛汽車發生車禍，李連人帶車摔落一旁約3米深深的大排水溝，民眾經過後，眾人協助將李拉起來，剛好消防救護車抵達現場，李穿著防摔衣，手腳擦傷，送醫急救無大礙，肇事原因仍待警方調查，兩人沒有酒駕。

昨天下午3點41分，機車騎士李姓男子與汽車駕駛魏姓男子，兩車行經里港鄉茄苳路與屏17鄉道，汽車疑要右轉彎，機車直行，雙方發生車禍，機車騎士摔落一旁約3米深大排水溝，經眾人協助下，機車騎士爬出大排水溝，送醫後無大礙，雙方沒有酒駕，肇事原因警方調查中。 屏東縣里港鄉昨下午發生機車與汽車車禍事故，機車騎士連人帶車摔落一旁約3米深大排水溝，機車騎士輕傷。記者劉星君／翻攝 屏東縣里港鄉昨下午發生機車與汽車車禍事故，機車騎士連人帶車摔落一旁約3米深大排水溝，機車騎士輕傷。記者劉星君／翻攝 屏東縣里港鄉昨下午發生機車與汽車車禍事故，機車騎士連人帶車摔落一旁約3米深大排水溝，機車騎士輕傷。記者劉星君／翻攝 屏東縣里港鄉昨下午發生機車與汽車車禍事故，機車騎士連人帶車摔落一旁約3米深大排水溝，機車騎士輕傷。記者劉星君／翻攝