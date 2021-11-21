警凌晨逮拒檢男又和熊貓外送碰撞 他拒酒測罰18萬

台東縣警察局台東分局員警，今天凌晨駕巡邏車在市區執勤時，盤查形跡可疑的劉姓騎士時，被劉男騎車衝撞，員警呼叫警網支援將劉逮捕上車，駛離巷口時卻和熊貓黃姓外送員機車碰撞，黃倒地送醫無大礙，交警到場對雙方酒測，酒測值為零，事故責任仍待釐清。

警方表示，劉姓男子疑似酒駕拒測，立即開1張18萬元拒測罰單，另衝撞員警為妨害公務現行犯，今天上午警訊後移送台東地檢署。

據了解，劉男今天凌晨騎機車行經台東市更生路，員警見其形跡可疑準備上前攔查，劉男突然將車轉進更生路巷子內，員警跟上前時，劉突騎機車衝撞員警，警方立即呼叫線上警網，將劉姓男子壓制逮捕。

警方將劉男控制、戴上手銬帶上警車後，準備駛離巷口時，與黃姓熊貓外送員的機車碰撞，黃倒地狀似痛苦，員警趕緊下車安撫並且叫救護車將黃送醫。

台東警分局表示，現場支援同仁立即在現場交管，承辦員警也不護短，拿出酒測器請肇事員警做酒測，肇事員警也不斷安撫、關心黃姓外送員傷勢，車禍肇事原因正在釐清中，絕對不會因為肇事者是自己同仁而護短。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康