快訊

桃園超商店員遭追殺畫面曝光！ 家屬相驗哀痛不願多談

萬金石肯亞確診女選手曾染疫也打過2劑AZ 研判是舊案

警凌晨逮拒檢男又和熊貓外送碰撞 他拒酒測罰18萬

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

台東縣警察局台東分局員警，今天凌晨駕巡邏車在市區執勤時，盤查形跡可疑的劉姓騎士時，被劉男騎車衝撞，員警呼叫警網支援將劉逮捕上車，駛離巷口時卻和熊貓黃姓外送員機車碰撞，黃倒地送醫無大礙，交警到場對雙方酒測，酒測值為零，事故責任仍待釐清。

警方表示，劉姓男子疑似酒駕拒測，立即開1張18萬元拒測罰單，另衝撞員警為妨害公務現行犯，今天上午警訊後移送台東地檢署。

據了解，劉男今天凌晨騎機車行經台東市更生路，員警見其形跡可疑準備上前攔查，劉男突然將車轉進更生路巷子內，員警跟上前時，劉突騎機車衝撞員警，警方立即呼叫線上警網，將劉姓男子壓制逮捕。

警方將劉男控制、戴上手銬帶上警車後，準備駛離巷口時，與黃姓熊貓外送員的機車碰撞，黃倒地狀似痛苦，員警趕緊下車安撫並且叫救護車將黃送醫。

台東警分局表示，現場支援同仁立即在現場交管，承辦員警也不護短，拿出酒測器請肇事員警做酒測，肇事員警也不斷安撫、關心黃姓外送員傷勢，車禍肇事原因正在釐清中，絕對不會因為肇事者是自己同仁而護短。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台東警分局員警今天凌晨和熊貓外送機車碰撞。記者卜敏正／翻攝
台東警分局員警今天凌晨和熊貓外送機車碰撞。記者卜敏正／翻攝
台東警分局員警今天凌晨和熊貓外送機車碰撞。記者卜敏正／翻攝
台東警分局員警今天凌晨和熊貓外送機車碰撞。記者卜敏正／翻攝

延伸閱讀

客訂16公升飲料要求「B1爬到7樓」 外送員怒離場：有必要這樣玩？

外送員送餐送到低血糖昏躺路邊 醒後急找警協尋生財包

她點外送「花生麻糬」打開餐盒傻眼 網笑歪：點綴式配料

保障外送員權益 竹市議員盼跟進北市訂自治條例

相關新聞

妻苦等不到他 台中男獨攀南投守城大山傳失聯

台中市一名李姓登山客昨天清晨獨自到南投縣攀登守城大山，原與妻子相約下午在埔里會合卻遲未出現，且手機關機失聯，其妻昨晚焦急...

監視器畫面曝光！美濃男疑誤打倒車檔後下車慘死輪下

高雄市一名鍾姓男子昨天下午5時許與友人旅遊後駕車返回美濃區和平街住家，鍾男疑因停車時誤入倒車檔，又不慎踩到油門，鍾男剛開...

澳洲女童吃10顆酸糖舌頭瞬間灼傷 吃酸性食物立刻刷牙更傷？

常聽說吃酸性食物有助胃酸分泌，更易消化，但其實多吃不只傷胃更傷口腔！澳洲一名4歲女童因為一口氣吃下10顆酸糖，結果舌頭中央瞬間被灼傷，就連醫生也表示只能等待傷口自行復原。澳洲的牙醫也呼籲，這種酸度過高的食品，很容易灼傷口腔，應該禁止孩童食用，而且過去就曾經有人吃酸糖，吃到牙齦受損。

影／新北感情糾紛出拳動刀 1個進醫院3個統統送法院

新北市1名張姓男子不滿女友的前任男友糾纏不清，並質疑仍然藕斷絲連。昨晚聽說他們2人約在三重區溪尾街見面，氣呼呼帶著刀跟去...

屏東機車與汽車擦撞 騎士摔落約3米深大排水溝輕傷

屏東縣19歲李姓機車騎士昨天下午行經里港鄉茄苳路與屏17鄉道，與魏姓男子駕駛汽車發生車禍，李連人帶車摔落一旁約3米深深的...

警凌晨逮拒檢男又和熊貓外送碰撞 他拒酒測罰18萬

台東縣警察局台東分局員警，今天凌晨駕巡邏車在市區執勤時，盤查形跡可疑的劉姓騎士時，被劉男騎車衝撞，員警呼叫警網支援將劉逮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。