嘉義縣警監環聯合強力取締危駕改裝車 1晚取締逾百件

嘉義縣警察局、環保局、嘉義區監理所，鑑於夜間時段經常發生改裝車輛飆速，製造噪音，嚴重妨害社區安寧，危害民眾生命安全，警監環聯手昨晚10點到今天凌晨2點，分別在車流量大、危險駕駛多的台1、3、17、18、61、82線等，重要聯外道路，運用區域聯防進行聯合稽查，取締違法改裝及噪音超標車輛。

這次聯合稽查強力取締專案行動，讓飆速噪音退散！警方說，共計舉發改裝車體及設備不全17件、噪音超標5件、酒後駕車5件 (公共危險移送2件2人)、超速109件 (含嚴重超速60公里以上5件)、無照 (含越級)駕駛14件，改裝車體及噪音超標部分，將由監理、環保單位分別召回複驗。

警察局交通隊另要求轄區6個分局，針對轄區車聚熱點，同步執行路檢攔查，並於易生深夜飆速路段，運用移動式測速設備取締超速違規車輛。