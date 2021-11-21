快訊

桃園超商店員遭追殺畫面曝光！ 家屬相驗哀痛不願多談

萬金石肯亞確診女選手曾染疫也打過2劑AZ 研判是舊案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣警監環聯合強力取締危駕改裝車 1晚取締逾百件

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣警察局、環保局、嘉義區監理所，鑑於夜間時段經常發生改裝車輛飆速，製造噪音，嚴重妨害社區安寧，危害民眾生命安全，警監環聯手昨晚10點到今天凌晨2點，分別在車流量大、危險駕駛多的台1、3、17、18、61、82線等，重要聯外道路，運用區域聯防進行聯合稽查，取締違法改裝及噪音超標車輛。

這次聯合稽查強力取締專案行動，讓飆速噪音退散！警方說，共計舉發改裝車體及設備不全17件、噪音超標5件、酒後駕車5件 (公共危險移送2件2人)、超速109件 (含嚴重超速60公里以上5件)、無照 (含越級)駕駛14件，改裝車體及噪音超標部分，將由監理、環保單位分別召回複驗。

警察局交通隊另要求轄區6個分局，針對轄區車聚熱點，同步執行路檢攔查，並於易生深夜飆速路段，運用移動式測速設備取締超速違規車輛。

警方表示，將持續落實夜間防制危駕勤務部署，密集規劃編排警、監、環聯合稽查，並與鄰近台南市、嘉義市、雲林縣進行區域聯防，強化防制與稽查成效，未來更將以遏止街頭暴力鬥毆啟動快打方式，即時並強力壓制飆車競速行為，對於經常違法 (規)車輛進行列管約制，維護大眾交通安全及環境安寧。

嘉縣警監環聯手昨晚10點到今天凌晨2點，分別在車流量大、危險駕駛多的台1、3、17、18、61、82線等，重要聯外道路，運用區域聯防進行聯合稽查，取締違法改裝及噪音超標車輛。圖／警方提供
嘉縣警監環聯手昨晚10點到今天凌晨2點，分別在車流量大、危險駕駛多的台1、3、17、18、61、82線等，重要聯外道路，運用區域聯防進行聯合稽查，取締違法改裝及噪音超標車輛。圖／警方提供
嘉縣警監環聯手昨晚10點到今天凌晨2點，分別在車流量大、危險駕駛多的台1、3、17、18、61、82線等，重要聯外道路，運用區域聯防進行聯合稽查，取締違法改裝及噪音超標車輛。圖／警方提供
嘉縣警監環聯手昨晚10點到今天凌晨2點，分別在車流量大、危險駕駛多的台1、3、17、18、61、82線等，重要聯外道路，運用區域聯防進行聯合稽查，取締違法改裝及噪音超標車輛。圖／警方提供
嘉縣警監環聯手昨晚10點到今天凌晨2點，分別在車流量大、危險駕駛多的台1、3、17、18、61、82線等，重要聯外道路，運用區域聯防進行聯合稽查，取締違法改裝及噪音超標車輛。圖／警方提供
嘉縣警監環聯手昨晚10點到今天凌晨2點，分別在車流量大、危險駕駛多的台1、3、17、18、61、82線等，重要聯外道路，運用區域聯防進行聯合稽查，取締違法改裝及噪音超標車輛。圖／警方提供
嘉縣警監環聯手昨晚10點到今天凌晨2點，分別在車流量大、危險駕駛多的台1、3、17、18、61、82線等，重要聯外道路，運用區域聯防進行聯合稽查，取締違法改裝及噪音超標車輛。圖／警方提供
嘉縣警監環聯手昨晚10點到今天凌晨2點，分別在車流量大、危險駕駛多的台1、3、17、18、61、82線等，重要聯外道路，運用區域聯防進行聯合稽查，取締違法改裝及噪音超標車輛。圖／警方提供
嘉縣警監環聯手昨晚10點到今天凌晨2點，分別在車流量大、危險駕駛多的台1、3、17、18、61、82線等，重要聯外道路，運用區域聯防進行聯合稽查，取締違法改裝及噪音超標車輛。圖／警方提供
嘉縣警監環聯手昨晚10點到今天凌晨2點，分別在車流量大、危險駕駛多的台1、3、17、18、61、82線等，重要聯外道路，運用區域聯防進行聯合稽查，取締違法改裝及噪音超標車輛。圖／警方提供
嘉縣警監環聯手昨晚10點到今天凌晨2點，分別在車流量大、危險駕駛多的台1、3、17、18、61、82線等，重要聯外道路，運用區域聯防進行聯合稽查，取締違法改裝及噪音超標車輛。圖／警方提供
嘉縣警監環聯手昨晚10點到今天凌晨2點，分別在車流量大、危險駕駛多的台1、3、17、18、61、82線等，重要聯外道路，運用區域聯防進行聯合稽查，取締違法改裝及噪音超標車輛。圖／警方提供

延伸閱讀

甩門、尖叫、敲牆被罰2000 女屋主喊冤法官有理由照罰

防行車糾紛改裝車聚集 警方陽明山附近增臨檢點

屏東死亡車禍全因超速？　專家揭「視線盲點」關鍵：道路規劃要改

嘉義縣啟用食安大樓聯合檢驗室 助農民開拓外銷

相關新聞

妻苦等不到他 台中男獨攀南投守城大山傳失聯

台中市一名李姓登山客昨天清晨獨自到南投縣攀登守城大山，原與妻子相約下午在埔里會合卻遲未出現，且手機關機失聯，其妻昨晚焦急...

監視器畫面曝光！美濃男疑誤打倒車檔後下車慘死輪下

高雄市一名鍾姓男子昨天下午5時許與友人旅遊後駕車返回美濃區和平街住家，鍾男疑因停車時誤入倒車檔，又不慎踩到油門，鍾男剛開...

澳洲女童吃10顆酸糖舌頭瞬間灼傷 吃酸性食物立刻刷牙更傷？

常聽說吃酸性食物有助胃酸分泌，更易消化，但其實多吃不只傷胃更傷口腔！澳洲一名4歲女童因為一口氣吃下10顆酸糖，結果舌頭中央瞬間被灼傷，就連醫生也表示只能等待傷口自行復原。澳洲的牙醫也呼籲，這種酸度過高的食品，很容易灼傷口腔，應該禁止孩童食用，而且過去就曾經有人吃酸糖，吃到牙齦受損。

影／新北感情糾紛出拳動刀 1個進醫院3個統統送法院

新北市1名張姓男子不滿女友的前任男友糾纏不清，並質疑仍然藕斷絲連。昨晚聽說他們2人約在三重區溪尾街見面，氣呼呼帶著刀跟去...

捷運三鶯線3死工安意外 死者八旬母親堅強見最後一面

新北捷運三鶯線昨日中午近一時許發生3死2傷的重大工安意外，死者分別是鄭姓（57歲）、林姓（61歲）以及泰籍移工加O林（4...

影／北海岸派出所很給力 為萬金石馬拉松選手熱情加油

2021新北市萬金石馬拉松今天在北海岸開跑，金山警分局除投入沿線維安及交通疏導，位在台2線旁的多個派出所各自設立補給站，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。