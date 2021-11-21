快訊

桃園超商店員遭追殺畫面曝光！ 家屬相驗哀痛不願多談

萬金石肯亞確診女選手曾染疫也打過2劑AZ 研判是舊案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄汽車材料行負債想賣房3人卻尋短 遺書寄至友人家

聯合報 / 記者邱奕能張議晨王慧瑛／高雄即時報導

高雄三民區「民宅三屍案」引起社會關注，對象經查是一對經營汽車材料行的七年級陳姓夫妻及65歲丈母娘，3人在民宅一樓上吊輕生，被發現時已明顯死亡，警方初步勘察，窗戶緊閉，現場沒打鬥及破壞痕跡，輕生可能性大。

警方調查，陳姓男子和妻子都是38歲，疑因經商不善，有債務壓力，房子準備變賣，他自殺前有投遞一封信到友人屋外信箱，朋友發現後到他住處找人，發現已晚了一步，3人上吊陳屍在一樓，已明顯死亡。

有親友透露，3人疑因經濟壓力尋短，準備要賣高雄市三民區同盟路的透天厝，詳細原因待調查，高雄市三民一警分局已在現場拉起封鎖線採證中。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

高雄三民區同盟路一處透天厝發現2女1男陳屍屋內1樓，警方圍起封鎖線調查中。記者張議晨／攝影
高雄三民區同盟路一處透天厝發現2女1男陳屍屋內1樓，警方圍起封鎖線調查中。記者張議晨／攝影
高雄三民區同盟路一處透天厝發現2女1男陳屍屋內1樓，警方圍起封鎖線調查中。記者張議晨／攝影
高雄三民區同盟路一處透天厝發現2女1男陳屍屋內1樓，警方圍起封鎖線調查中。記者張議晨／攝影

延伸閱讀

疑因經濟壓力 高雄夫妻偕丈母娘尋短

蔡英文爆他三更半夜煩總統 陳其邁：好些部會首長也是

高雄跨年邀雙金卡司！嘻哈才子李英宏創作才女法蘭獻藝

苓雅國際街頭藝術節 陳其邁：留下對高雄的感情

相關新聞

妻苦等不到他 台中男獨攀南投守城大山傳失聯

台中市一名李姓登山客昨天清晨獨自到南投縣攀登守城大山，原與妻子相約下午在埔里會合卻遲未出現，且手機關機失聯，其妻昨晚焦急...

監視器畫面曝光！美濃男疑誤打倒車檔後下車慘死輪下

高雄市一名鍾姓男子昨天下午5時許與友人旅遊後駕車返回美濃區和平街住家，鍾男疑因停車時誤入倒車檔，又不慎踩到油門，鍾男剛開...

澳洲女童吃10顆酸糖舌頭瞬間灼傷 吃酸性食物立刻刷牙更傷？

常聽說吃酸性食物有助胃酸分泌，更易消化，但其實多吃不只傷胃更傷口腔！澳洲一名4歲女童因為一口氣吃下10顆酸糖，結果舌頭中央瞬間被灼傷，就連醫生也表示只能等待傷口自行復原。澳洲的牙醫也呼籲，這種酸度過高的食品，很容易灼傷口腔，應該禁止孩童食用，而且過去就曾經有人吃酸糖，吃到牙齦受損。

影／新北感情糾紛出拳動刀 1個進醫院3個統統送法院

新北市1名張姓男子不滿女友的前任男友糾纏不清，並質疑仍然藕斷絲連。昨晚聽說他們2人約在三重區溪尾街見面，氣呼呼帶著刀跟去...

影／北海岸派出所很給力 為萬金石馬拉松選手熱情加油

2021新北市萬金石馬拉松今天在北海岸開跑，金山警分局除投入沿線維安及交通疏導，位在台2線旁的多個派出所各自設立補給站，...

屏東機車與汽車擦撞 騎士摔落約3米深大排水溝輕傷

屏東縣19歲李姓機車騎士昨天下午行經里港鄉茄苳路與屏17鄉道，與魏姓男子駕駛汽車發生車禍，李連人帶車摔落一旁約3米深深的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。