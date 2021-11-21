聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄汽車材料行負債想賣房3人卻尋短 遺書寄至友人家
高雄三民區「民宅三屍案」引起社會關注，對象經查是一對經營汽車材料行的七年級陳姓夫妻及65歲丈母娘，3人在民宅一樓上吊輕生，被發現時已明顯死亡，警方初步勘察，窗戶緊閉，現場沒打鬥及破壞痕跡，輕生可能性大。
警方調查，陳姓男子和妻子都是38歲，疑因經商不善，有債務壓力，房子準備變賣，他自殺前有投遞一封信到友人屋外信箱，朋友發現後到他住處找人，發現已晚了一步，3人上吊陳屍在一樓，已明顯死亡。
有親友透露，3人疑因經濟壓力尋短，準備要賣高雄市三民區同盟路的透天厝，詳細原因待調查，高雄市三民一警分局已在現場拉起封鎖線採證中。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言