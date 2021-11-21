高雄汽車材料行負債想賣房3人卻尋短 遺書寄至友人家

高雄三民區「民宅三屍案」引起社會關注，對象經查是一對經營汽車材料行的七年級陳姓夫妻及65歲丈母娘，3人在民宅一樓上吊輕生，被發現時已明顯死亡，警方初步勘察，窗戶緊閉，現場沒打鬥及破壞痕跡，輕生可能性大。

警方調查，陳姓男子和妻子都是38歲，疑因經商不善，有債務壓力，房子準備變賣，他自殺前有投遞一封信到友人屋外信箱，朋友發現後到他住處找人，發現已晚了一步，3人上吊陳屍在一樓，已明顯死亡。

有親友透露，3人疑因經濟壓力尋短，準備要賣高雄市三民區同盟路的透天厝，詳細原因待調查，高雄市三民一警分局已在現場拉起封鎖線採證中。

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