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妻苦等不到他 台中男獨攀南投守城大山傳失聯
台中市一名李姓登山客昨天清晨獨自到南投縣攀登守城大山，原與妻子相約下午在埔里會合卻遲未出現，且手機關機失聯，其妻昨晚焦急通報警消協尋，經警方查察，李男座車輛仍停放在登山口，當地消防今出動人力搜救，但目前未有所獲。
據了解，42歲李姓登山客昨天自行驅車到南投縣，清晨6時許從守城大山登山口入山，並與妻子相約同日下午3時30分在埔里會合，未料妻子依約至會合點等候，卻遲遲等不到丈夫，打手機也沒接，直至，昨晚9時許通報台中市警方。
警方根據李妻提供的資訊調閱手機定位及通聯，發現李男手機在昨天下午2時許就已經關機，晚上10時許轉通報南投警消，經派員查察確認，李的座車仍停在守城大山登山口，研判人應該還在山上，今天清晨立刻派員上山搜救。
南投縣消防局表示，昨晚接獲守城大山疑有民眾失聯，立刻通報當地仁愛消防分隊盤點集結人力，今天清晨5時許出動3人上山搜救，但目前未有所獲；李妻今也在臉書登山社團「肉腳登山隊」發文，希望近期爬守城大山的山友幫忙多留意。
而守城大山海拔約2420公尺，與有勝山、關刀山、南東眼山、舊武界越山、橫屏山，合稱「埔里六秀」，而其高度居六秀之首，路途長、爬升高、路線多，林相豐富卻也複雜，屬中級山步道，但可往返約8至9小時，可一日單攻。
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