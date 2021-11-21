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疑因經濟壓力 高雄夫妻偕丈母娘尋短
高雄三民區同盟路上某建築物，今天中午傳出有2女1男疑似尋短，警、消破門進入現場時，3人皆已明顯死亡，詳細死因警方還在釐清中。
高雄民宅三屍對象，經查是一對陳姓夫妻和60多歲丈母娘，3人倒臥民宅一樓，被發現時已明顯死亡，警方初步勘察現場沒打鬥及破壞痕跡。有親友透露，3人疑因經濟壓力尋短，詳細原因待調查，高雄市三民一警分局已在現場拉起封鎖線採證中。
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