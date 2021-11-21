監視器畫面曝光！美濃男疑誤打倒車檔後下車慘死輪下

高雄市一名鍾姓男子昨天下午5時許與友人旅遊後駕車返回美濃區和平街住家，鍾男疑因停車時誤入倒車檔，又不慎踩到油門，鍾男剛開車門下車就被捲進轎車左前輪，撞到住家牆壁才停下，救護人員將鍾男救出送醫，但晚間7點還是宣告不治，鍾男死因有待檢方相驗後釐清。

據了解，鍾男（67歲）平時自己住，小孩都在外地工作，鍾男昨天下午5時許與劉姓友人（74歲）從三地門旅遊後返家，鍾男將轎車開到住家三合院內，以為已停好車，沒想到卻誤入倒車檔、沒拉手煞車，又疑似不慎踩到油門，就發生事故。

根據路口監視器影像，鍾男將轎車駛入住家三合院內，剛停好車，劉姓友人從右後座開車門下車，駕駛座的鍾男也剛開車門，一隻腳已伸出車外，車子突然往後暴衝，劉姓友人也連帶往後跑，幸好沒有受傷，轎車直到撞到住家外牆才停下，駕駛座的車門已被撞變形，鍾男被卡在車輪及牆壁中間動彈不得。