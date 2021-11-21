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男持鐵鏟刮花中古車行BMW展示車 竟因心情不佳
高雄左營區翠華路上某間中古車行，傳出店內BMW展示車引擎蓋，遭不明人士刮花，轄區警方左營分局獲報後，立即擴大調閱監視器，掌握涉案陳男身分，今天上午11點帶陳到案，他辯稱是因心情不佳才動手毀損，警詢後朝毀損罪嫌送辦。
左營警分局左營派出所昨天上午10點多時獲報，在左營區翠華路上某間中古車行有一輛展示車引擎蓋遭人刮花，左營所警員立即前往了解。
中古車行員工許姓男子表示，由於在店門口惠展示多輛待售的車，是開放空間，每天上午10點他都會例行詢是店內狀況，發現1輛BMW休旅車引擎蓋有不明刮痕。
後續店家調閱監視器，才發現有一名騎機車的男子，手持一把疑似工地用的鐵鏟，停留在被刮車輛前方約10多秒後離去，可能是犯嫌。警方獲報，立即擴大調閱周邊路口監視器，掌握到犯嫌陳男（29歲）身分，今天上午11點將他帶案說明。
陳男辯稱，他因心情不佳，於路旁撿拾棄置鐵鏟並隨機刮痕車輛，警詢後依毀損罪嫌函請橋頭地檢署偵辦。
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