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不帶刀拿槍而拿球棒 議員：正面解讀台中治安好
10月底到11月初，台中發生多起街頭暴力，因糾紛拿球棒鬥毆暴力事件。親民黨台中市議員段緯宇說，很多治安事件都拿槍拿刀，但台中最近的衝突，道上兄弟不敢帶刀拿槍，而拿棒球棒，正面來看這表示「台中是治安很好的所在」不容外界抹黑與誣衊警察局，如台中治安這麼差，早就拿槍出來了，怎麼還會拿球棒呢？但各種暴力行為還是要受譴責。
段緯宇是議會警消環衛委員召集人，他11月17日在市議會警消環衛業務為台中警察打氣。
他說，超跑惡少逞凶案，台中市警局循線破獲張姓主嫌幕後的博奕網站，卻被有心人生事，指出台中網路賭博猖狂，他不服氣，網路賭博畢竟全國都在賭，怎會只有台中的問題？警察局應建議中央，指示全國警力一起打擊網路賭博，不能全推給台中，硬說台中警方沒做好。
段緯宇說，他不是拍警察局的馬屁，他還看過警察局長蔡倉柏等人深夜清查行動，他歸追根究底，認為因市長盧秀燕民調高，有心人就拿台中治安來生事，他表示「說的人是自打耳光」拿球棒打人、網路賭博難道只發生在台中？是全台都發生。
段緯宇說，警察局長蔡倉柏曾任警政署副署長，應該讓內政部、警政署的人了解，不要只坐在辦公室裡面說三道四。他舉例，球棒放在車上算不算武器，應有解釋規範，不要碰到事情就罵警察，再來蹭聲量，因要打台中市長盧秀燕就先打警察局，他要為台中警察平反。
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