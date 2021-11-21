影／2嬤相約遊梨山錯過末班車 熱心警幫拿藥也解決食宿

二名阿嬤相約搭公車到梨山旅遊，昨天要回家時錯過末班車，二人都有慢性病需按時服藥，站在公車站牌前不知所措，台中員警協助二人到梨山衛生所取藥，並安排她們住宿和晚餐，今天一早，再協助二名阿嬤搭上早班公車，二名阿嬤上車前感激的抱著員警，邀員警到台中再讓她們招待。

73歲張姓阿嬤和72歲黃姓阿嬤，昨天到谷關搭乘中午12點發車的豐原客運公車至梨山遊玩，預計昨天往返，因不清楚下山的公車班次，在梨山賓館前的公車站牌處等待許久後，經詢問路人，才知道已錯過下午3點40分的末班車。

好心路人打電話向和平警分局梨山分駐所報案，所長林欽錤與警員田長晉到場了解，得知2人身上除了健保卡、悠遊卡外，並沒有多餘的住宿費用，且梨山地區正值賞楓旺季，住宿旅館均已客滿，2人均患有慢性疾病需每天按時服藥，也未隨身攜帶藥物。

員警載她們回分駐所休息，協助聯繫計程車司機詢問返程車資，2人覺得價格不便宜而作罷，再載2人先到梨山衛生所協調衛生所主任幫忙開立處方籤藥物後，也聯繫當地慈元宮協助提供廂房住宿，也購買晚餐讓她們帶到廂房吃。

梨山地區夜晚寒冷，只有攝氏8度，暖心員警與阿嬤約定今天早上5點50分，到慈元宮載著她們到公車站牌，看著2人順利搭上公車乘坐下山才放心離去，二名阿嬤在公車上不斷揮手感謝員警幫忙。