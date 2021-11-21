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超商店員勸戴口罩店外遭刺死 業者曝關鍵自保SOP

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市蔡姓超商店員今天清晨勸導蔣姓男客人戴口罩，起口角後被叫出店外，持刀猛刺，其中一刀命中左胸，讓他雖然奮勇奪刀仍傷重不治。有超商業者表示，遇到不聽勸導的消費者，通常會報警處理，且盡可能不要離開櫃檯，以保持安全距離。

警方調查，龜山區蔣姓男子（41歲）今天4時許到超商購物，因未戴口罩與臨時到店支援的蔡姓店員（30）起口角，先返家拿口罩，購物後丟到蔡身上，再二度回家抄一把短刀，至店外將蔡叫出，隨後抽出暗藏利刃朝他身上猛刺；蔡雖奮力抵抗，將刀奪下，仍失血過多送醫不治，警方現場逮人，全案正依殺人罪嫌偵辦中。

據悉，蔣男第二次回到超商時，已佩戴口罩，蔡姓店員也讓他順利購物，但蔣臨走前卻將口罩丟到蔡身上，雙方才爆發口角。

事發地周邊其他超商業者聞訊十分驚訝，表示遇到未戴口罩的客人時，會先出言勸導，若不聽勸，則會要求他離開，且由於龜山派出所就在附近，若對方仍堅決不配合，也可報警。

業者說，為求自保，店員一般會盡可能待在櫃檯內，與對方保持安全距離，遇對方動手、甚至持械，可以有更多反應時間。

事發超商遭逢命案，緊急關店，經鑑識小組採證後，已清洗完畢，上午9時許已恢復營業。

命案現場血跡經鑑識小組採證後，已清洗乾淨，事發超商上午9時許已恢復營業。記者楊湛華／攝影
命案現場血跡經鑑識小組採證後，已清洗乾淨，事發超商上午9時許已恢復營業。記者楊湛華／攝影
命案現場血跡經鑑識小組採證後，已清洗乾淨，事發超商上午9時許已恢復營業。記者楊湛華／攝影
命案現場血跡經鑑識小組採證後，已清洗乾淨，事發超商上午9時許已恢復營業。記者楊湛華／攝影

口罩 超商

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