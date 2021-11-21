澳洲女童吃10顆酸糖舌頭瞬間灼傷 吃酸性食物立刻刷牙更傷？

澳洲4歲女童萊德因為吃酸糖而嚴重灼傷舌頭。圖／ingimage

常聽說吃酸性食物有助胃酸分泌，更易消化，但其實多吃不只傷胃更傷口腔！澳洲一名4歲女童因為一口氣吃下10顆酸糖，結果舌頭中央瞬間被灼傷，就連醫生也表示只能等待傷口自行復原。澳洲的牙醫也呼籲，這種酸度過高的食品，很容易灼傷口腔，應該禁止孩童食用，而且過去就曾經有人吃酸糖，吃到牙齦受損。

澳洲一名4歲女童萊德（Willow Wright）日前在家中趁媽媽在忙時，一口氣把哥哥偷藏的10顆極酸糖果「WarHeads」塞進嘴裏。結果其口腔瞬間遭到糖果嚴重灼傷，舌頭中央還破了1個大洞，非常恐怖。

萊特當時哭著跑上樓說：「媽媽，媽媽，媽媽，我的舌頭真的很痛，很痛」，母親見狀趕緊將女兒送往醫院。最終，媽媽帶萊特看醫生，但醫生對於被酸性腐蝕的舌頭也無能為力，並指舌頭上的傷口只能耐心等候自癒。

另外他指，酸度太高的零食對幼兒來說「十分危險」，同時建議在這段期間讓萊特吃雪條與止痛藥以紓緩不適。萊特的媽媽十分氣憤，於是在網上公開了女兒舌頭破洞的照片，希望提醒其他有小朋友的網民要小心。

「WarHeads酸糖」包裝上也寫明「警告！4歲以下兒童勿食！」。圖／9NewsAUS

涉事的酸糖為「WarHeads酸糖」，目前僅在美國和澳洲販售。包裝上也寫明「警告！4歲以下兒童勿食！」並強調一次性大量進食，或會引發暫時性刺激反應。澳洲牙科協會則回應指，這些酸度高或PH值低的食品，很容易灼傷口腔與舌頭，不過小朋友普遍不會注意，家長需多加小心。亦有牙醫說，曾見過有不少人因吃了超酸糖果，導致牙齒與牙齦受傷。

常吃酸食 牙齒易敏感

造成敏感性牙齒疼痛的原因有很多，像是牙根結構外露。而說到這個，就不得不提到象牙質（Dentin）；象牙質位於牙齦組織下層，由許多微細小管構成，而每條象牙質的小管都會連到神經末端。因此，常見的2種問題，如牙齦萎縮（Gum recession）和琺瑯質侵蝕（Enamel erosion），都非常可能是因為象牙質小管外露所造成。而像牙齦萎縮、刷牙太用力、磨牙、喝酸性飲料等都可能讓象牙質處於易受傷害的狀況下。

如果常吃酸性食物更對牙齒有所影響，有酸性物質的食物或飲料會使牙齒表面的牙釉質軟化，甚至與牙齒軸層中的鈣、磷分子發生反應，將鈣、磷分離出來，牙齒會變得軟而脆，琺瑯質晶體變得鬆弛，馬上刷牙會造成牙齒一定程度的磨損，漱口半小時左右再刷牙可以降低對牙齒損傷。

另外，想預防牙齒敏感亦要留意以下小撇步。

牙齒抗敏撇步：

1. 吃完酸性食物後先以清水漱口，間隔1小時再刷牙。

2. 改用吸管喝酸性飲料。

3. 別長時間含維他命C錠、檸檬片，減少酸與牙齒接觸的機會。

4. 已經牙齒敏感的人，可用含氟漱口水或抗敏感牙膏修護。

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文章授權轉載自《香港01》