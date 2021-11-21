影／新北感情糾紛出拳動刀 1個進醫院3個統統送法院
新北市1名張姓男子不滿女友的前任男友糾纏不清，並質疑仍然藕斷絲連。昨晚聽說他們2人約在三重區溪尾街見面，氣呼呼帶著刀跟去，結果「前後任」話不投機當街互毆，現任掏出小刀劃傷前任，最後1人送醫院，在場有動手打架的3人統統移送地檢署。
據了解，40歲石姓女子與59歲朱姓男子分手之後，目前與41歲張姓男子交往。張男聲稱，朱男在分手後仍經常打電話「騷擾」石女，前陣子朱、石2人甚至相約見面飲酒，糾纏不清。
昨天深夜11時許，張男聽說朱男又約石女到三重區溪尾街，便氣呼呼跟著一起去，到場發現朱男帶著43歲何姓姪子同行。由於雙方都有喝酒，4個人在街頭碰面後，前後任男友當場吵了起來。
現任張男指控前任朱男先動手打人，張於是掏出預藏的折疊刀反擊，何男見狀加入戰局，3人扭打成一團。混亂之中朱男左手臂被刀劃傷，路人隨即報案。
快打警力趕抵時，雙方還是持續叫囂，直到支援警網陸續到場強勢壓制逮捕。警方先協助朱男就醫，其餘2男1女全部帶回派出所釐清案情，調查之後將當街打架的朱、張、何3名男子依傷害罪嫌移送地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言