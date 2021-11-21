影／新北感情糾紛出拳動刀 1個進醫院3個統統送法院

新北市1名張姓男子不滿女友的前任男友糾纏不清，並質疑仍然藕斷絲連。昨晚聽說他們2人約在三重區溪尾街見面，氣呼呼帶著刀跟去，結果「前後任」話不投機當街互毆，現任掏出小刀劃傷前任，最後1人送醫院，在場有動手打架的3人統統移送地檢署。

據了解，40歲石姓女子與59歲朱姓男子分手之後，目前與41歲張姓男子交往。張男聲稱，朱男在分手後仍經常打電話「騷擾」石女，前陣子朱、石2人甚至相約見面飲酒，糾纏不清。

昨天深夜11時許，張男聽說朱男又約石女到三重區溪尾街，便氣呼呼跟著一起去，到場發現朱男帶著43歲何姓姪子同行。由於雙方都有喝酒，4個人在街頭碰面後，前後任男友當場吵了起來。

現任張男指控前任朱男先動手打人，張於是掏出預藏的折疊刀反擊，何男見狀加入戰局，3人扭打成一團。混亂之中朱男左手臂被刀劃傷，路人隨即報案。