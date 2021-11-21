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9名美籍人士隨台灣領隊爬劍龍稜入夜迷路 警消成功救援

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

陳姓男子昨天帶領6大3小共9名美籍人士，前往新北市瑞芳區劍龍稜登山，晚間6點發現迷路求救。新北市瑞芳警、消共派出13人進入山區，30分鐘左右在黃金池附近找到他們，安全引導下山脫險。

陳男帶領美籍人士走訪劍龍稜，下山途中迷路，無法找到下山的路，在黃金池附近停下腳步求援。瑞芳警分局接獲通報後，轉報消防局派員協助找人。

警消判斷陳男可能位置後，共出動13人在台2線79.8公里處停車場集結，昨晚6點42分進入山區，30分鐘後就在山區找到陳男及9名美籍登山客。

救難人員檢視10人身體狀況，確認沒有人受傷，隨即引導10人安全下山，昨晚間8時12分左右來到停車場。10人短暫休息後，表示可自行返家，結束搜救任務。

陳男帶領9名美籍人士走訪新北市瑞芳區劍龍稜登山迷路，瑞芳警、消昨晚上山找到他們，安全引導下山脫險。記者邱瑞杰／翻攝
陳男帶領9名美籍人士走訪新北市瑞芳區劍龍稜登山迷路，瑞芳警、消昨晚上山找到他們，安全引導下山脫險。記者邱瑞杰／翻攝
陳男帶領9名美籍人士走訪新北市瑞芳區劍龍稜登山迷路，瑞芳警、消昨晚上山找到他們，安全引導下山脫險。記者邱瑞杰／翻攝
陳男帶領9名美籍人士走訪新北市瑞芳區劍龍稜登山迷路，瑞芳警、消昨晚上山找到他們，安全引導下山脫險。記者邱瑞杰／翻攝

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