毒咖啡包藏備胎想闖路檢點 警一聞車內「K味」秒露餡
30歲林姓男子前天凌晨駕車行經高雄市中華四路、苓雅路口，將持有的毒咖啡包藏在轎車備胎處，原以為會順利通過警方攔檢，但經過路檢點時，卻因為車內飄出濃濃刺鼻的「K味」露餡，員警還在排擋位置發現一支K菸，只能乖乖坦承吸毒，藏在備胎的21包毒咖啡包，也被眼尖警尋獲，被驗出有二級毒品反應，當場就逮。
因應16日起有女陪侍場所開放，高雄市警方展開全城擴大路檢，苓雅分局前天深夜在中華四路、苓雅二路口北向南車道設立路檢點。
林姓男子當時駕車，行經封閉路檢點，原以為可以平安通過，沒料車內飄出疑似K菸燃燒散發的濃濃刺鼻味，員警靠近一聞當場露餡，眼見躲不掉，乖乖交出K菸及藏好的K盤。
後來員警在後車廂備胎處，發現以夾鏈袋包好的數包毒咖啡包，林被抓包後還不斷否認持毒「我不知道那是什麼」、「真的不知道怎麼有這個」。
後來經過快篩化驗，被驗出有二級毒品MDMA陽性反應，清查有21包，毛重約79公克，林男當場被員警逮捕，依毒品危害防制條例移送高雄地檢署。
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