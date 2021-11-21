南州迎王人潮上萬 警替救護車開道搶救癲癇發作男

屏東縣南州迎王17日登場後，18到20日在南州鄉與周邊鄉鎮王駕遶境，昨天晚間10點多，東港警分局接獲民眾報案，在代天府廣場前三民路與勝德路口突然有名男子疑身體不適，警方立即通報119派車，員警現場引導救護車進入，男子觀賞高空煙火，疑因太興奮癲癇發作，救護人員初步檢視，未造成呼吸困難，現場休息後恢復正常，未就醫。

據了解，高雄32歲陳姓男子與朋友假日到南州觀看迎王祭，在觀賞高空煙火後疑太興奮而癲癇發作，立即通報消防隊派出救護車前往，但因為迎王遶境適逢周六，觀賞人潮眾多，該路段正有陣頭入廟壅塞，警方現場持指揮棒在救護車前開道引導救護車進入。

警消救護人員初步檢視，未造成呼吸困難，陳男在休息約5分鐘後已恢復正常並未就醫，結束一場虛驚，陳男與同行朋友對警消快速反應及協助深表謝意。

東港警分局長林文煜說，提醒民眾平時請多留意身體狀況，隨時自我檢查，若發現身體出現異常及遇突發狀況可撥打110或119。