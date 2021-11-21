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遭勸導戴口罩不滿 桃園龜山男刺死超商男店員
桃園市龜山區一處超商發生砍人命案，蔣姓男子（41歲）今天清晨5點多到光峰路某社區超商，因未戴口罩被男店員勸導，疑心生不滿，竟跑附近自家拿出收藏短刀，回到店內攻擊店員；2人扭打後刀刃刺入蔡左胸，致他當場失去呼吸心跳，送醫不治，蔣男現場被警方逮捕，目前正在就醫，詳細案情正在調查釐清。
據了解，蔣姓男子拿刀回到超商後，雙方爆發一陣扭打；隨後蔡姓男店員（30歲）遭短刀刺入左胸，留下3公分刀傷，當場失去呼吸心跳，經現場民眾通報警消，仍送醫不治。
蔣男自己手腕也遭畫傷，來不及逃，被獲報到場的警方逮個正著，現正送醫治療中，詳細案情龜山警方正在調查釐清。
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