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超商發生砍人命案…遭勸導戴口罩不滿 桃園龜山男刺死超商男店員

季辛吉接受CNN專訪：我不認為中國未來10年會打台灣

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遭勸導戴口罩不滿 桃園龜山男刺死超商男店員

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市龜山區一處超商發生砍人命案，蔣姓男子（41歲）今天清晨5點多到光峰路某社區超商，因未戴口罩被男店員勸導，疑心生不滿，竟跑附近自家拿出收藏短刀，回到店內攻擊店員；2人扭打後刀刃刺入蔡左胸，致他當場失去呼吸心跳，送醫不治，蔣男現場被警方逮捕，目前正在就醫，詳細案情正在調查釐清。

據了解，蔣姓男子拿刀回到超商後，雙方爆發一陣扭打；隨後蔡姓男店員（30歲）遭短刀刺入左胸，留下3公分刀傷，當場失去呼吸心跳，經現場民眾通報警消，仍送醫不治。

蔣男自己手腕也遭畫傷，來不及逃，被獲報到場的警方逮個正著，現正送醫治療中，詳細案情龜山警方正在調查釐清。

作案用短刀。記者楊湛華／翻攝
作案用短刀。記者楊湛華／翻攝

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