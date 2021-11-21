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八旬迷老翁倒臥台南街頭 暖警協助返家

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

85歲王姓老先生昨晚9點多被民眾發現倒臥在台南市中西區慈聖街，因忘記家裡住址無法返家，民眾報警請求警方協助。警員利用M-Police系統，將這名家住北區的迷途老翁平安送回家，令協助照顧他的鄰居相當感動。

警政M-Police系統的人臉辨識功能，除了能夠辨識嫌犯身分外，也為許多迷途之人順利找到回家之路，可說是警察打擊犯罪及找尋失蹤人口為民服務的利器。

台南市警二分局海安派出所員警，昨晚9點多接獲民眾報案，有迷途老人倒臥在中西區慈聖街，且忘記家裡住址無法返家，請求警方協助。警員盧泓佑、王威雲立即到場了解，因老翁言語含糊不清，對於自己的年籍資料無法明確表達，警方以警政M-Police系統的人臉辨識功能比對，得知迷途老人為85歲的王姓老翁，居住在台南市北區。

為避免發生意外，員警開車載送老翁安全返家。據了解，王姓老翁的妻子近日住院，無其他家屬可協助照護生活起居，所以近日的生活起居皆由附近鄰居照護，鄰居對警方能立即協助老翁安全返家，表示由衷感激。

85歲王老先生自家中走失，台南市警二分局警員協助返家。記者黃宣翰／翻攝
85歲王老先生自家中走失，台南市警二分局警員協助返家。記者黃宣翰／翻攝

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