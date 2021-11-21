雲林虎尾鬧區民宅暗夜火警 女屋主疑逃生不及罹難

雲林虎尾林森路二段，靠近台灣銀行虎尾分行旁的一處民宅昨夜發生火警，該平房不斷冒出白煙、火舌四竄引起附近民眾恐慌，消防局獲報出動10輛消防救災車輛馳援，火勢共延燒4棟平房，半小時火滅後，消防人員清理火場時發現一名罹難者，據查身分為屋主，起火原因待火調人員釐清。

昨晚10點46分，鄰近虎尾市區的平房發生火警，消防局獲報隨即派出40多名警義消人員前往救災，所有人員抵達現場後隨即布起水線搶救，並由第二大隊大隊長沈俊興指揮搶救。

由於屋內疑多擺放易燃物品，現場火勢持續蔓延，熊熊烈火照亮天際，引發路過民眾驚慌，現場計有4棟平房起火燃燒，幸火勢約15分鐘後獲控，11點34分順利撲滅，未波及周邊民宅及寺廟。