剛與友人旅遊回家 高雄男疑誤打倒車檔後下車亡

高雄市一名鍾姓男子今天下午5時許與友人旅遊後駕車返回美濃區和平街住家，鍾男疑因停車時誤入倒車檔，下車前又踩到油門，鍾男一開車門下車就被捲進轎車左前輪，鍾男友人連忙報警，鍾男被救出時已無呼吸心跳，送醫後晚間7時許宣告不治，鍾男死因有待檢方相驗後釐清。

據了解，鍾男（76歲）平時自己住，小孩都在外地工作，鍾男今天下午5時許與友人從三地門旅遊後返家，鍾男將轎車開到住家三合院內，友人先下車，鍾男也準備跟著下車時，疑似誤入倒車檔、沒拉手煞車，下車前又不小心踩到油門。

鍾男剛開車門、腳踩到地板，就直接被往後滑行的轎車捲入左前輪，轎車則往後撞到鍾男住家才停下，鍾男直接被困在車輪下及房屋中間動彈不得，友人嚇得趕緊報警，救護人員到場發現鍾男受困，又叫支援幫忙以破壞工具拉出鍾男，但鍾男已沒有生命徵象，被救護人員以長背板抬上救護車送醫。

經醫院急救還是於晚間7時許宣告不治，旗山警分局獲報，安排鑑識人員到場採證，調閱周邊監視器，並通知鍾男友人、家屬製作筆錄後報請橋頭地檢署相驗，釐清鍾男死因。