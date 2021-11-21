剛與友人旅遊回家 高雄男疑誤打倒車檔後下車亡

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市一名鍾姓男子今天下午5時許與友人旅遊後駕車返回美濃區和平街住家，鍾男疑因停車時誤入倒車檔，下車前又踩到油門，鍾男一開車門下車就被捲進轎車左前輪，鍾男友人連忙報警，鍾男被救出時已無呼吸心跳，送醫後晚間7時許宣告不治，鍾男死因有待檢方相驗後釐清。

據了解，鍾男（76歲）平時自己住，小孩都在外地工作，鍾男今天下午5時許與友人從三地門旅遊後返家，鍾男將轎車開到住家三合院內，友人先下車，鍾男也準備跟著下車時，疑似誤入倒車檔、沒拉手煞車，下車前又不小心踩到油門。

鍾男剛開車門、腳踩到地板，就直接被往後滑行的轎車捲入左前輪，轎車則往後撞到鍾男住家才停下，鍾男直接被困在車輪下及房屋中間動彈不得，友人嚇得趕緊報警，救護人員到場發現鍾男受困，又叫支援幫忙以破壞工具拉出鍾男，但鍾男已沒有生命徵象，被救護人員以長背板抬上救護車送醫。

經醫院急救還是於晚間7時許宣告不治，旗山警分局獲報，安排鑑識人員到場採證，調閱周邊監視器，並通知鍾男友人、家屬製作筆錄後報請橋頭地檢署相驗，釐清鍾男死因。

旗山警分局提醒，駕車行車時應特別小心駕駛，注意停車安全，確認停車於P檔、踩（手）煞車後安全停車，下車前隨時注意後方有無來車，才可打開車門安全離開，避免不必要的車損及人員傷亡。

高雄市美濃區一名鍾姓男子疑似下車前誤打倒車檔又不小心踩油門，鍾男疑下車就被捲入車輪下，送醫後不治。記者陳玫伶／翻攝
高雄市美濃區一名鍾姓男子疑似下車前誤打倒車檔又不小心踩油門，鍾男疑下車就被捲入車輪下，送醫後不治。記者陳玫伶／翻攝
高雄市美濃區一名鍾姓男子疑似下車前誤打倒車檔又不小心踩油門，鍾男疑下車就被捲入車輪下，送醫後不治。記者陳玫伶／翻攝
高雄市美濃區一名鍾姓男子疑似下車前誤打倒車檔又不小心踩油門，鍾男疑下車就被捲入車輪下，送醫後不治。記者陳玫伶／翻攝

監視器 救護車

延伸閱讀

苓雅國際街頭藝術節 陳其邁：留下對高雄的感情

高雄第四間「小米之家」開幕 年底前目標全台30間門市

影／龍頭量販通路兩強高雄對決 全聯緊鄰統一超開店

參加公投宣講會 黃健庭被高雄「霧煞煞天氣」嚇到

相關新聞

新北男子酒駕失控暴衝 車卡淡海輕軌分隔緣石遭法辦

醉不上道！新北市淡水區一名55歲康姓男子，今天晚上下班後與友相約聚餐，眾人酒過三巡之後各自離開，孰料，康男無視法令，竟酒...

「突發奇想」寄恐嚇信向全聯勒索5億元 台南檢警逮捕42歲嫌犯裁押

「準備好現金5億...否則可能會死人...」全聯福利中心台北總公司9月底收到恐嚇信，刑事局轉報台南警方，經成立專案小組，從發信郵...

僅相隔4天 肇逃「300哥」又酒醉無照騎車撞到顱內出血

新北市三峽區一輛賓士C300車型駕駛陳男，先前到加油站只願付300元，被網友戲虧是「300哥」，後來陳男駕駛該車於上月2...

蘇揆高雄宣講遇反萊豬抗議 警方還原經過

行政院長蘇貞昌今天上午在鳳山參加民進黨公投說明會時，反瘦肉精豬毒聯盟發言人李建誠突向蘇表達「要與蘇院長針對萊豬進行辯論」...

點燃衛生紙「引火」瓦斯爐不慎！北投工廠失火 濃煙竄天

今天下午12點27分，台北市北投區洲美街一處工廠失火，大量濃煙往上竄，57名消防員趕抵滅火，轄區警方也前往戒備，目前火勢已滅。據警方初步了解，工廠起火原因是73歲郭姓工人點燃衛生紙

剛與友人旅遊回家 高雄男疑誤打倒車檔後下車亡

高雄市一名鍾姓男子今天下午5時許與友人旅遊後駕車返回美濃區和平街住家，鍾男疑因停車時誤入倒車檔，下車前又踩到油門，鍾男一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。